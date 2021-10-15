Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 16-17 октября

Нынешние выходные – 16 и 17 октября – противоположны и одновременно неразрывно связаны друг с другом.

Они объединены разными стадиями человеческой жизни и деятельности – как работой, так и отдыхом. Можно будет найти место и уделить время любым занятиям – главное, никуда не торопиться и прислушиваться к своим желаниям и стремлениям. Кому повезет в эти прекрасные осенние выходные?

В субботу, 16 октября, каждый из нас испытает прилив мощной энергии, которая сделает вероятным решение даже самых сложных проектов, долгое время казавшиеся неподъемными. Тем, кто сочтет возможным работать в выходной, звезды обещают успех в решении любых профессиональных или бытовых вопросов. Тем же, кто решит отдыхать, желательно провести максимум времени на свежем воздухе – природа окажет благотворное влияние на настроение и на самочувствие. Тем более что отдых логично будет продолжить в воскресенье, 17 октября, который к тому же станет настоящим "Днем семьи" – его можно и нужно провести с теми, кто близок и дорог: любимым человеком, родителями и детьми. Формат общения и времяпрепровождения может быть любым – главное, находиться рядом, причем как морально, так и физически.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы вполне могут рассчитывать на романтическое свидание, которое они запомнят на всю жизнь. Во-первых, оно принесет исключительно приятные эмоции, а этим может "похвастаться" далеко не каждая встреча с любимым человеком. А во-вторых, оно – с большой долей вероятности – окажется куда более результативным, чем десятки предыдущих, поскольку во время него прозвучит признание в любви или предложение руки и сердца. Важно заранее решить, что ответить на последнее, хотя велика вероятность того, что это будет согласие.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам звезды настоятельно рекомендуют отправляться на шопинг – в эти дни он окажется на редкость удачным. Представителям знака удастся приобрести несколько вещей в свой гардероб, о которых они давно мечтали, к тому же по вполне приемлемой цене, что уже само по себе не может не радовать. А еще им повезет найти уникальную – винтажную или антикварную – вещицу, которая станет роскошным подарком для кого-то из близких – любимого человека, родителей или друзей, поэтому можно не скупиться.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам звезды приготовили встречу с человеком, о котором они ничего не слышали уже много лет, но очень хотел узнать, где он, как живет и что делает. Теперь такая возможность им представится, тем более что давний знакомый сам выйдет на связь, проявив интерес к представителям знака, а это всегда приятно. Общение подарит им не только приятные воспоминания о счастливом прошлом, но и – со временем – даст возможность продвинуться в карьере и преуспеть в бизнесе – его протекция окажется важной и ценной.

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