Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 16-17 сентября

Нынешние выходные, несмотря на колебания энергетического фона с позитива на негатив и обратно, одинаково хорошо подходят для отдыха, главное – помнить об этом и не напрягаться.

16 и 17 сентября – благоприятное время для закладки позитивных программ на следующий лунный месяц, поэтому эти дни можно планировать будущие действия – прежде всего, в профессиональном и деловом отношении, а также определять тактику и стратегию поставленных целей.

В субботу, 16 сентября, энергетика человека слишком слаба для того, чтобы предпринимать решительные шаги, что вполне логично в выходной день – вместо активных действий лучше отдохнуть. Тем же, кто совсем не может сидеть без дела, даже если речь идет не о физической, а об умственной деятельности, звезды рекомендуют подумать о планах на ближайшее будущее. Воскресенье, 17 сентября, с энергетической точки зрения день неоднозначный: с утра будет ощущаться присутствие негатива, поэтому во избежание «косяков» желательно ничего не делать – даже по дому – и как можно меньше общаться с окружающими. После обеда «туч» развеются, раздражение спадет, поэтому можно будет провести время в свое удовольствие – например, погулять в парке, почитать или сходить в кино, физических нагрузок нужно избегать – сил для них в это время еще недостаточно. Также можно принимать важные решения, особенно касающиеся бытовых и личных вопросов – они окажутся максимально удачными.

Телец

Тельцы – особенно те из них, кто в эти дни займутся планированием своих будущих свершений – уподобятся спортсмену, находящемуся на низком старте: чем удачнее он выберет цели для достижения, тем быстрее стартует, а, вслед за этим, и придет к финишу. Главное для представителей знака – сосредоточиться на составлении планов, это необходимо для того, чтобы учесть все тонкости и нюансы и не допустить ошибок.

Рак

Ракам – преимущественно тем из них, кто давно собирался приобрести новое жилье – звезды настоятельно советуют посвятить нынешние выходные выбору новой квартиры или дома. Представители знака смогут найти вариант, который устроит их во всех отношениях – в плане планировки, расположения и, что немаловажно, финансов. Правда, оформлять документы на право собственности в эти дни не стоит – этот процесс нужно перенести на начало недели.

Дева

Девам звезды советуют посвятить выходные своему любимому делу – усовершенствованию собственного внешнего вида. Разумеется, речь идет о тех направлениях, которые можно облагородить за два дня: «смоделировать» фигуру за это время не удастся, а вот побывать у стилиста и пополнить гардероб стильными новинками – вполне. Если будет такая финансовая возможность, желательно обратиться за помощью к специалистам, но и самостоятельно можно добиться серьезных успехов.

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