Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 17-18 августа

Нынешние выходные, 17 и 18 августа, одинаково хорошо подходят как для работы, так и для отдыха, если же работать на излете лета нет никакого желания, можно совместить энергии этих дней, посвятив их активному отдыху.

В субботу, 17 августа, несмотря на выходной, необходимо переходить от слов – даже очень красивых – к решительным действиям. Для того чтобы получить, первые результаты, много времени не понадобится, зато в результате можно будет понять, по правильному ли пути человек идет: успехи убедят в том, что все развивается именно так, как нужно.

Можно брать курс на действительно серьезные – можно сказать, грандиозные – цели, их можно будет достичь легко и быстро. Воскресенье, 18 августа, – день позитивной космической энергетики, которая – при неправильном с ней обращении – может неожиданно привести к негативны результатам. Получив накануне внушительные профессиональные результаты, важно помнить о том, что впереди еще много работы и, возможно, более серьезных достижений. Поэтому стоит не почивать на лаврах и гордиться собой, а составлять план работы на будущее – дел впереди еще очень много. Кому повезет в такое интересное время?

Рак

Ракам, которые в это время являются любимчиками судьбы, балующей их в профессиональном плане, ни в коем случае нельзя сбавлять обороты и, уж тем более, останавливаться, оправдывая свое поведение выходными. Сейчас, когда до достижения поставленной цели осталось в буквальном смысле слова два шага, нужно упорно идти вперед – к победе и успеху. Что же до отдыха на диване, то ему можно будет посвятить ненастные осенние и холодные зимние дни.

Стрелец

Стрельцы, которые всегда и во всем полагаются исключительно на собственные силы, смогут – как они любят – почувствовать себя кузнецами своего счастья. Совершая поступки – как профессионального, так и личного характера – им стоит помнить: любое их действие определяет ближайшее будущее, поэтому, прежде чем его совершить, необходимо хорошо подумать над тем, чем все в результате может обернуться. Впрочем, сама жизнь будет подталкивать их к правильным шагам.

Козерог

Козероги смогут найти решение важного – скорее всего, профессионального – вопроса, который давно не давал покоя представителям этого трудолюбивого знака. Главное, не ждать, пока все сложится само собой, а что-нибудь делать для достижения поставленной цели. Впрочем, вряд ли кто-то сможет обвинить их в бездействии – напротив, они продолжают работать даже тогда, когда другие отдыхают, поэтому и добиваются – на зависть всем – серьезных результатов.

Читайте также: