Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 17-18 декабря

Для полноценного отдыха, как ни обидно это прозвучит, не подходит ни один из нынешних выходных, но, прислушавшись к советам звезд, можно – и нужно – провести их с максимальной пользой.

17 и 18 декабря – прямо противоположные друг другу дни: энергетика одного из них "заряжена" максимально отрицательно, второго – максимально положительно. Эти моменты желательно учитывать, составляя план действий на выходные, тогда удастся избежать досадных ошибок и промахов.

Суббота, 17 декабря, – один из самых сложных в моральном отношении дней лунного месяца. Он опасен тем, что плохое настроение в это время может настичь любого, даже самого оптимистически настроенного человека. Недовольство собой и своей жизнью в такие дни легко перерастает в раздражительность, а она, в свою очередь, в агрессию, а уж что человек может натворить в таком состоянии, не может предсказать никто – и в первую очередь он сам. Поэтому звезды рекомендуют всем и каждому не заниматься серьезными делами, сократить общение с окружающими людьми – даже с теми, с кем никогда раньше не возникало конфликтов, а еще лучше – вообще не выходить из дома, поскольку неизвестно, что – или кто – ждет нас за ближайшим поворотом – в буквальном смысле этого слова. Отдохнуть в это время тоже не удастся – сумрачное внутреннее состояние не даст расслабиться, поэтому желательно сосредоточиться на рутинных домашних делах – они отвлекут от негативных мыслей. Тем более что воскресенье, 18 декабря, даст возможность отыграться за субботний день, который может показаться бесцельно прожитым. Он благоприятен для начала любых важных дел, поскольку создаст все необходимые условия для любых серьезных начинаний. Звезды советуют забыть о том, что нынешний день – выходной, и начать действовать, поскольку каждая минута будет буквально на вес золота, а упущенный шанс впоследствии никто не вернет.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам не избежать серьезного разговора со своей второй половинкой, которого они опасаются, поскольку чувствуют за собой вину – какую именно, они хорошо знают сами. Вот только бояться объяснения им не стоит: любимый человек вряд ли знает об их грешке, а вот признаться в любви или сделать предложение руки и сердца может вполне, так что готовиться к хорошему и можно, и нужно.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам благоволит сама Фортуна, которая включает им "зеленый свет" относительно любых проектов профессионального свойства – даже тех, о которых они раньше и не мечтали. Единственное условие, которое ставят перед ними звезды, гласит: представителям знака необходимо сосредоточиться на решении одного – самого важного – вопроса. Распыляя силы на несколько дел, они, увы, не преуспеют ни в одном из них.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи вполне могут рассчитывать на подсказку высших сил, которая в результате может полностью перевернуть – и преобразить – их жизнь. Скорее всего, речь будет идти о профессиональной идее, которая посетит головы представителей знака в самом неожиданном месте – например, в очереди в кассу супермаркета. Воплотив ее в жизнь, им удастся не только сделать карьерный рывок, но и неплохо заработать.

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