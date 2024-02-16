Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 17-18 февраля

Нынешние выходные, 17 и 18 февраля, неоднозначные – как по своей сути, так и по своей энергетике – дни, когда поведение звезды выносят на усмотрение каждого из нас: если прислушаться к звездам, то они советуют как действовать, так и отдыхать.

Суббота, 17 февраля, располагает к решительным физическим действиям и одновременно умственной, интеллектуальной и духовной работе. Если выбрать первое, то речь идет об активном времяпрепровождении – спорте, путешествиях или хотя бы пеши прогулках. Тем же, кто предпочтет материи дух, рекомендуется анализировать свои поступки и жизнь в целом, находить ошибки и намечать пути их исправления. Также можно приобщаться к тому, что принято называть прекрасным: литературе – особенно поэзии, музыке, театру, живописи – в общем, всему тому, что делает человека лучше, добрее и возвышеннее. Воскресенье, 18 февраля, лучше провести дома: негативные энергии дня создадут вне их стен слишком много ситуаций, которые могут представлять опасность. Общение с людьми – особенно теми, кто нам дорог – необходимо свести к минимуму: поссориться в это время будет легко, помириться – сложно. В такой лунный день не будет ничего зазорного, если человек просто захочет полежать на диване и осмотреть новый сериал: пассивный отдых тоже позволяет восстановить силы.

Телец

Тельцы могут рассчитывать на счастливый случай в финансовой сфере жизни. У каждого из представителей знака он будет своим: кто-то получит заслуженный ранее гонорар, кому-то сделают ценный подарок. Возможно и получение сделанного в неформальной обстановке интересного профессионального предложения, к которому будет прилагаться хорошая заработная плата – имеет смысл на него соглашаться.

Рак

Раки смогут наконец-то решить проблемы, которые в последнее время отравляли им жизнь – скорее всего, они будут касаться хозяйственно-бытовой сферы их жизни. Облегчение, которое представители знака почувствуют в результате, переоценить невозможно: они даже не подозревали, что, например, не работавший – или наоборот – текущий кран настолько сильно осложнял существование им и их семье.

Лев

Львы, которым не свойственна дипломатичность, на этот раз обнаружат у себя соответствующие способности и смогут не только решить любую проблему, с которой столкнутся, но и обратят ее себе во благо. Так, например, столкнувшись с враждебным отношением кого-то из окружающих, они, во-первых, легко поставят его на место, а во-вторых, смогут превратить его из открытого врага в доброжелательно настроенного союзника.

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