Кому из знаков Зодиака повезет в выходные  17 -18 июля

Нынешние выходные – 17 и 18 июля – не самые легкие дни лунного месяца.

ем не менее, если в субботу приготовиться к трудностям, которые возможны в воскресенье, пережить их будет куда легче и проще. Так кому повезет в выходные – 17 и 18 июля?

Суббота, 17 июля, благоприятна не только для кардинальных внешних перемен и внутренних – физических и моральных – трансформаций, но и для анализа своих ошибок – и работы над ними, а также раскаяния и покаяния. Можно – а кому-то и нужно – несмотря на выходной, составлять перспективные планы, приступать к реализации новых проектов, начинать ремонт, отправляться в командировки и путешествия – стоит помнить, что лето, миновав свой пик, начинает двигаться к финалу. Но самое главное – извиниться перед людьми, перед которыми виноваты: сегодня они охотно пойдут навстречу и все простят.

Тем, кто сможет признаться в собственных ошибках, можно не опасаться воскресенья, 18 июля, который является одним из самых неприятных – темных, демонических – дней лунного месяца. В это время велика вероятность стать жертвой мошенников и стать участником афер, поэтому, прежде чем что-либо сделать, необходимо хорошо подумать. Нужно также максимально сдерживать эмоции – под их влиянием можно наломать немало дров, на "разбор" которых уйдет много времени и сил.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам стоит обратить внимание на личную жизнь, в которой в эти дни наметятся благоприятные перемены. Правда, сами собой они, скорее всего, не произойдут – для того, чтобы наладить отношения с любимым человеком, которые в течение последних нескольких месяцев оставляют желать лучшего, представителям знака необходимо будет потрудиться. Для начала попытаться обсудить сложившееся положение, дав своей второй половинке высказать причины своего недовольства, после чего можно будет обозначить и собственные претензии – результат порадует всех.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам – особенно тем из них, кто состоит в романтических отношениях – можно и нужно назначать свидание с любимым человеком. Именно сегодня оно окажется удачным не только в плане организации, хотя второй половинке удастся превзойти любого аниматора, придумав настоящие приключения и путешествия по ресторанам, паркам и аттракционам, но и, вполне возможно, приведет к тому, что любимый человек сделает долгожданное предложение руки и сердца. Не стоит сразу же бросаться ему на шею с криком "Я согласна!" – желательно сделать небольшую пазу.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам звезды рекомендуют провести выходные в свое удовольствие, совместив при этом приятное с полезным, пройдя все этапы очищения организма – как снаружи, так и изнутри. Причем главную роль в этом деле сыграет вода: можно – и нужно – включить в ежедневный рацион как можно больше минералки, посетить спа-салон, поплавать в бассейне или природном водоеме, принять ванну с морской солью или отварами целебных трав. Тем, кто решит изменить внешность, стоит подумать об осветлении волос – после этого в жизни представителей знака начнется светлая полоса.

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