Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 17-18 июня

17 и 18 июня – в энергетическом плане кардинально противоположные друг другу дни, которые объединяет один фактор – они одинаково хорошо подходят для того, чтобы восстановить силы и приготовиться к новой рабочей неделе. Кому повезет в это время?

Суббота, 17 июня – самый сложный день лунного календаря. Прежде всего время неблагоприятно для любых действий – включая домашнюю работу, слишком велика вероятность допустить серьезную ошибку, а также что-нибудь разбить, поломать или потерять. Общение с окружающими людьми чревато конфликтами, которые сложно – а в особо сложных случаях и невозможно – будет урегулировать. Астрологи советуют в такое время вообще не выходить из дома – таким образом удастся минимизировать риски, которые грозят каждому из нас. Если же такой возможности нет, необходимо, выполнив поставленную задачу, сразу же вернуться обратно, при этом – по возможности – ни с кем не разговаривая и не встревая в сомнительные ситуации. Воскресенье, 18 июня, является днем, прямо противоположным субботе – это самый светлый и энергетически чистый день лунного календаря. Любые занятия проходят легко и без напряжения, но, если учесть, что он выпадает на выходной, серьезные планы строить не стоит – лучше, как и положено в выходной день, посвятить его отдыху, общению с близкими людьми и любимому занятию – в нем удастся достичь замечательных результатов.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам звезды приготовили особенный – можно сказать, королевский – сюрприз: в это время может исполниться их самое заветное желание. Главное для них в этой ситуации – не растеряться: вполне возможно, что обрушившееся на представителей знака счастье лишит их – к счастью, только на время – возможности трезво мыслить и здраво рассуждать. Им, как ни странно это прозвучит, необходимо пережить удачный момент своей жизни, не делая при этом резких движений.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам не только можно, но и нужно заняться собой. Правда, отправляться в парикмахерскую или SPA-салон в эти дни – особенно в субботу – нежелательно, но ухаживать за собой можно и дома: ванна с травами или аромамаслами, маски для лица и волос, а также обертывания для тела вполне доступны и дома. При этом представители знака получат удовольствие не только от результата, который превзойдет все ожидания, но и от самого процесса.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам звезды настоятельно рекомендуют принять наконец решение, с которым они, несмотря на свою решительность и даже опрометчивость, тянут уже довольно долгое время. Но невозможно постоянно сидеть на двух стульях – в конце концов надо выбрать один, более удобный и комфортный. Если в течение нынешних двух дней представители знака определятся с тем, как действовать дальше, их выбор приведет к успеху.

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