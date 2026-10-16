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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
3 мин

Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 17-18 октября

Нынешние выходные, 17 и 18 октября — возможно, не самое простое, но очень интересное время, которое даст возможность отдохнуть, накопив силы для активной работы, которая ожидает нас в начале следующей недели.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Суббота, 17 октября — время, предназначенное для анализа предыдущего жизненного этапа, который сейчас подходит к своему завершению. Это хороший период для того, чтобы определить, то, что было сделано правильно, а что — нет, признать свои ошибки, извиниться перед теми, кого мы обидели, и наметить пути исправления сложившейся ситуации к лучшему.

Жизнь — в качестве своеобразного сюрприза — может принести в нашу жизнь людей, которых мы давно не видели: общение с ним может потребовать принять решение, которое зависит только от нас — желательно хорошо просчитать все существующие в таком случае шансы «за» и «против».

Очень важно обратить внимание ан сны, которые мы увидим нынешней ночью — в них будет содержаться подсказка относительно того, на что необходимо обратить внимание в нынешних — преимущественно, житейских — обстоятельствах.

Воскресенье, 18 октября — день, когда важно проявлять повышенную осторожность. Из-за активизации сил зла, которые оказывают серьезное влияние на поведение окружающих нас людей, общение со всеми, включая родных и близких, желательно свести к минимуму — ни к чему кроме ссор и конфликтов это не приведет.

Звезды рекомендую провести нынешний день дома за приятными занятиями, что в выходной будет не только возможно, но и логично. Кому повезет в такое непростое, но важное время?

Рак

Ракам, которые, несмотря на выходные, могут получить выгодное — карьерное и финансовое — профессиональное предложение, звезды рекомендуют не тянуть с окончательным решением.

Это не значит, что они должны моментально дать ответ — можно взять пару дней на обдумывание, но и замедлять процесс нежелательно — желающих перейти на новое место работы окажется предостаточно, поэтому двух — выходных — дней для оценки своих сил, возможностей и сложившейся ситуации будет вполне достаточно.

Дева

Девы совершенно неожиданно для себя могут встретиться с человеком, с которым некоторое — продолжительное — время назад их связывали серьезные романтические отношения.

Звезды хотят сразу же предупредить: серьезных последствий общение, скорее всего, иметь не будет — повернуть события вспять не получится, да представители знака этого и не хотят, но почему бы не встретиться и не поговорить обо всем, что случилось годы назад — приятные воспоминания им обеспечены.

Рыбы

Рыбам, которые давно живут в ожидании приятного — прежде всего, имеющего отношение к финансам — известия, в это время вполне могут на него рассчитывать.

Представителям знака останется только решить, на что именно потратить заработанные средства, и здесь желание исполнить свою давнюю мечту может столкнуться с практичностью и опасением потратить больше, чем нужно и можно себе позволить — необходимо соблюсти баланс между двумя этими началами.

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