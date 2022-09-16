Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 17-18 сентября

17 и 18 сентября объединяет один фактор: как в первый, так и во второй день необходимо будет сделать над собой усилие, поэтому расслабиться толком не удастся. Однако это не значит, что время категорически не подходит для отдыха, просто он будет более активным, чем обычно. Кому повезет в это непростое, но интересное время?

Суббота, 17 сентября, – день напряженной интеллектуальной работы, когда человеку может открыться некая мудрость – как профессиональная, так и житейская. Она поможет не только пересмотреть какие-то аспекты своего мировоззрения, но и сделать важные выводы, которые помогут не допустить серьезных промахов в будущем. Кстати, понимание о том "что такое хорошо и что такое плохо", понадобится нам уже в воскресенье, 18 сентября. День окажется не самым легким в плане отношений с окружающими – особенно близкими и любимыми – людьми. Похоже, все будет идти к тому, что они вот-вот разладятся, но сделанная накануне внутренняя работа, включающая работу над ошибками, поможет избежать негативного развития событий.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам – особенно тем из них, кто занят научной работой или творчеством – удастся сделать важное открытие или под влиянием внезапно нахлынувшего вдохновения создать выдающееся произведение искусства, которое без ложной скромности можно будет назвать шедевром. Как в первом, так и во втором случае за научным и креативным успехом последуют признание в профессиональных кругах и финансовых успех.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам удастся сделать важное открытие в области отношений с кем-то из близких им людей – близкому другу или любимому. В последнее время представителей знака огорчало отсутствие взаимопонимания между ними и этим человеком, причиной которого мнительные представители знака считают некую тайну. Сегодня они – к великому облегчению – узнают, что повод, чуть было не рассоривший их, простой и банальный.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам звезды предоставят счастливую возможность избавиться от подозрений по отношению к любимому человеку, которые отравляли им существование в последнее время. Узнать, что поводов для этого у них нет, представителям знака можно будет, задав прямой вопрос. К своему большому удивлению они получат такой же прямой ответ, из которого поймут: причин для беспокойства у них нет.

Читайте также: