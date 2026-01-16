Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 17-18 января

Гороскоп / © Credits

Суббота, 17 января, самый энергетически чистый, спокойный и во всех отношениях приятный лунный день, который отрицает активные действия, резкие слова и злые мысли. В это время не стоит никуда торопиться — как, впрочем, и бездельчать: важно найти себе тихое и мирное занятие, которое принесет пользу не только нам и нашим близким, но и посторонним людям — возможно, даже тем, кого мы не знаем.

Вообще, звезды призывают нас совершать добрые поступки и говорить окружающим хорошие слова — возможно, нам удастся кого-то поддержать и приободрить. Воскресенье, 18 января, начнется не самым лучшим образом, поскольку первая половина этого дня придется на самые опасные — дьявольские — лунные сутки.

В это время даже самые светлые и добродушно настроенные люди могут почувствовать, что в душе у них поднимается волна злобы, ненависти и зависти. В такое время очень важно избегать общения с другим людьми — особенно родными, близкими и любимыми, ссора с которыми способна принести нам много боли.

К счастью, уже после обеда негатив испарится, и мы сможем провести финал уик-энда в приятной и расслабляюще обстановке. Кому повезет в такое непростое, но интересное время?

Овен

Овнам звезды советуют максимально настроиться на позитив, которого в последнее время не хватает даже предстаивтелям такого оптимистичного знака как они. Но все поправимо, особенно если не сдаешься на милость судьбы: перед теми, кто не станет грустить и унывать, откроется масса новых — не только профессиональных, но и личных — возможностей. Главное — их не упустить, поскольку повторятся они нескоро — Вселенная дарить ее снова не спешит.

Телец

Тельцы, которые давно дут появления в своей жизни человека из прошлого, наконец-то могут на него рассчитывать: тот, с кем они рассорились исключительно по вине собственных упрямства и неуступчивости, похоже, готов их простить и начать отношения с чистого листа. Очень важно для представителей знака в таком случае — не наделать былых ошибок и не вернуть испорченные ранее отношения в исходное состояние, потому что во второй раз уже не удастся.

Стрелец

Стрельцам звезды рекомендуют не останавливаться на полпути в достижении важной для них цели, над которой они работают. Понятно, что за это время представители знака уже изрядно устали от постоянного, но пока безуспешного приложения усилия к получению заветного результата. Но если сейчас отказаться от своих намерений и, как говорится, сыграть назад, о данной задаче можно будет забыть надолго, а, возможно, и навсегда, так что не соит идти на поводу у своей слабости.

