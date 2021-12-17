Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 18-19 декабря

У нынешних выходных – 18 и 19 декабря – неразрывная связь, ведущая от простого к сложному и от трудного к хорошему.

От энергетики искушения и соблазнов, которые будут одолевать нас, поэтому необходимо противиться им изо всех сил, мы перейдем к атмосфере всеобщей гармонии и благоденствия. Так кому повезет в это интересное время – 18 и 19 декабря?

Суббота, 18 декабря, – не самое простое время, которое может негативным образом сказаться на психологическом состоянии человека. Окружающие люди могут демонстрировать больше агрессии, чем обычно, что может задевать и морально травмировать – особенно тех, кому свойственна повышенная эмоциональность, впечатлительность и мнительность. Самое важное в это время – не поддаваться на многочисленные провокации, сохранять спокойствие и не делать – и даже не думать – ничего такого, о чем впоследствии – с большой долей вероятности – очень скоро придется пожалеть. Нужно быть тише воды и ниже травы – необходимо просто пережить этот день, и тогда уже в воскресенье, 19 декабря, моральное состояние каждого из нас значительно улучшится. Это время всеобщей мировой гармонии, в которое, тем не менее, не стоит делать резких движений. Оно благоприятно для пассивного отдыха, общения с родными и любимыми людьми и занятий, которые приносят удовольствие.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам – особенно тем из них, кто находится в ссоре с лучшим другом или любимым человеком – удастся найти удачные пути к примирению. Необходимо вывести своего визави на серьезный разговор, возможно, даже спор – не стоит его бояться, поскольку именно в таком общении, как известно, рождается истина. Если удастся ее достичь, то следом придет и примирение, к которому стремятся обе стороны, а это, в свою очередь, приведет к огромному моральному облегчению – представителям знака покажется, что с души упадет тяжелый камень.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам звезды советуют отправляться в путешествие, о котором они давно мечтали – например, в столицу одного из европейских государств. Оно окажется на редкость удачным: удастся купить более чем выгодные билеты, выгодно забронировать номер в хорошей гостинице, прогулки по городу окажутся впечатляющими, а посещения культурных объектов и музеев – познавательными. Воспоминаний – и фотографий – в результате хватит надолго. Главное, чтобы сложилась благоприятная эпидемическая ситуация, но с этим, похоже, в данное время проблем быть не должно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам – особенно тем, кто давно собирался официально оформить свои отношения с любимым человеком – звезды настоятельно рекомендуют отправляться в загс, поскольку условия для этого сложатся оптимальные. К семейной жизни, начавшейся в это время, окажется применимой сказочная формула: "Они жили долго и счастливо". Ее основой станет редкое взаимопонимание, которое позволит обойти массу подводных камней, которые случаются у всех, а уважение, которое со временем сменит страсть, избавит от ссор, измен и конфликтов.

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