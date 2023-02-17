Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 18-19 февраля

18 и 19 февраля являются двумя крайностями, что делает невозможной единую программу на выходные – например, двухдневную поездку на дачу или экскурсию: у каждого дня – своя "программа". Кому повезет в это кардинально противоположное время?

Суббота, 18 февраля, – день кристальной лунной энергетики, которая вносит позитив во все сферы человеческой деятельности. Главное, не нарушать ее плохими поступками, ссорами и скандалами, даже крики и злые мысли находятся под запретом. Отдыхать можно не только пассивно, но и активно, главное, чтобы выбранное занятие было сродни медитации – например, можно заниматься работой на даче и в саду, где в это время уже можно найти важные и нужные дела. Избегать стоит только разрушительных действий – за них очень быстро придется ответить перед Вселенной. Воскресенье, 19 февраля, в отличие от субботы, является самым опасным днем во всем лунном календаре, негативная энергетика которого буквально зашкаливает. С другими людьми – особенно неприятными или неадекватными – в это время лучше не общаться, из дома – без крайней необходимости – не выходить. Да и в стенах своего жилья желательно вести себя тише воды и ниже травы – не стоит привлекать к себе внимание злых сил, которые в это время очень сильны. Нужно уделить время – и внимание – занятиям, на которые в другие дни не хватает времени: чтению, просмотру любимых фильмов и просто бесцельному отдыху – сегодня его можно себе позволить.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам желательно заняться аналитикой: спокойное и пассивное времяпрепровождение, которое сегодня рекомендовано в эти дни звездами, даст им возможность отвлечься от суеты и сосредоточиться на мыслительных процессах. Их объектом желательно выбрать профессиональную деятельность: сделав выводы о проделанной работе, можно будет понять, как действовать, чтобы добиться серьезного успеха.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам звезды настоятельно рекомендуют заняться творчеством. Что именно они выберут, особого значения не имеет, главное, чтобы оно стало для представителей знака не необходимостью – скажем, ради зарабатывания денег, а чистым удовольствием. Только в таком случае им удастся создать настоящее произведение искусства, которое впоследствии можно будет неплохо продать, если, конечно, появится такое желание.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы по привычке сконцентрируются на личной жизни, что даст им возможность устроить ее так, как они того хотят – то есть, в полном соответствии с их романтическими грезами. Отношения, начавшиеся в это время, получат все шансы на долгое и счастливое существование, особенно если представители знака будут бережно относиться к своему партнеру, не подвергая его испытаниям своей ревностью.

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