Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 18-19 марта

Лунные дни, выпавшие на нынешние выходные, категорически не подходят для отдыха в общепринятом смысле этого слова – их нельзя проводить в пассивности и лени, они предназначены для активных действий.

18 и 19 марта необходимо двигаться к ранее поставленной цели, получать новые знания, которые позволят понять происходящие в жизни процессы, и – по возможности – применять их на практике. Кому повезет в такое интересное во всех отношениях время?

Суббота, 18 марта, – день, при котором пассивность и сидячий образ жизни крайне нежелательны: необходимо действовать, даже если речь идет не о профессиональных свершениях, а о домашних хлопотах. Новые знания, которые человек получит в этот день, вряд ли пригодятся ему в жизни, но это не значит, что они окажутся бесполезными – напротив, они подтолкнут его к важному жизненному или профессиональному решению, которое окажется единственно верным. Тяга к знаниям не отпустит и в воскресенье, 19 марта, но она будет коренным образом отличаться от той, что одолевала накануне. В этот день захочется узнать как можно больше о прошлом своей семьи и своего рода: эти сведения помогут решить важный вопрос, касающийся настоящего. В этот день также можно отправляться в путешествия, особенно если их цель не развлечение, а расширение интеллектуальных горизонтов.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам удастся наконец-то избавиться от давней проблемы, которая довольно долго им досаждала. Все это время они не могли понять, с чем связано ее возникновение, а потому не видели способа, при котором можно выйти из сложившейся ситуации. В эти дни произойдет событие, которое откроет им глаза на произошедшее, а заодно и подскажет, как действовать, чтобы с плеч представителей знака свалился тяжкий груз.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – пожалуй, единственный знак Зодиака, представителям которого не только можно, но и нужно отдыхать, и в этом смысле им действительно повезет. Главное, чтобы отдых был связан не с физическим (телесным), а духовным (моральным) удовольствием, поэтому походу в ресторан или SPA-салон желательно предпочесть посещение оперного театра, выставки, даже если речь идет не о живописи, а о домашних цветах.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи смогут наладить отношения с близким человеком – скорее всего, родственником, от разлада с которым они страдали в последнее время. Главное для представителей знака в данном случае – не пытаться доказать свою правоту во что бы то ни стало, а попытаться стать на его точку зрения – скорее всего, на этом пути их ждут интересные открытия. Ну а дальше все сложится предельно просто – ссоре придет конец.

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