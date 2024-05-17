Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 18-19 мая

Нынешние выходные, 18 и 19 мая, будут слишком переполнены энергией и, как следствие, эмоциями, что плохо сочетается с пассивным отдыхом, да и с ничегонеделанием тоже – имеет смысл использовать эти дни с большей пользой.

В субботу, 18 мая, в энергии недостатка не будет, скорее, наоборот, но не каждому из нас удастся совладать с этим мощным потоком, который постоянно будет пытаться выскользнуть из "рук". Поэтому важно грамотно расставить приоритеты, выбирая для работы те дела, которые имеют первостепенное значение. От любых – даже незначительных – операций следует отказаться, удачными они не станут, а вместо прибыли принесут убыток. В воскресенье, 19 мая, чувства нужно держать под контролем разума и логики, под их влиянием можно будет совершить поступки, которые прежде всего повредят самому человеку – неудивительно, что о них со временем придется пожалеть. А вот сочувствовать и помогать другим людям не только можно, но и нужно.

Овен

Овнам звезды советуют сконцентрироваться на личной жизни, события в которой не могут их не порадовать. Правда, возможно, они будут развиваться не совсем по тому сценарию, который они сочиняли в своих мечтах, но тут главное – не вмешиваться в дела провидения, оно гораздо лучше знает, что и как должно сложиться, а своей самодеятельностью можно только все испортить.

Телец

Тельцы, несмотря на присущую им лень, в эти дни почувствуют редкий для себя трудовой энтузиазм: им захочется в буквальном смысле слова свернуть горы, и они смогут осуществить большую часть задуманного и запланированного. Самое главное для представителей знака – вовремя остановиться и отдохнуть, в противном случае им не удастся вовремя восстановить силы.

Козерог

Козероги, которые категорически не верят в мистику и эзотерику, сегодня – под влиянием событий этих дней – сменят свою точку зрения. Знаки, которые будут посылать представителям знака Вселенная и их собственное подсознание, предскажут им исключительно приятные события, которые произойдут в ближайшем будущем – впрочем, предвестники их дадут о себе знать уже в эти выходные.

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