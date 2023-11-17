Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 18-19 ноября

Нынешние выходные подходят для самого разного – как пассивного, так и активного – отдыха, поэтому за эти два дня можно успеть очень много, причем, в самых разных сферах жизни.

18 и 19 ноября – время, позволяющее преуспеть как умственной и интеллектуальной, так и в материальной и физической отраслях, главное – правильно спланировать свою деятельность, чтобы оптимально использовать энергию каждого дня. Кому повезет в это время?

Суббота, 18 ноября, спокойный и неторопливый день, который будет «течь» как река с плавным течением, увлекая нас за собой. Лучшая линия поведения – почувствовать неспешность и степенность энергий дня и подчиниться им, любое сопротивление и попытка всему вопреки действовать активно обернется не во благо человеку, а против него. Время максимально благоприятно для умственной и интеллектуальной деятельности, что в выходной может касаться не только работы, коль скоро ее захочется взять на дом, но и прохождения тестов и даже разгадывания кроссвордов. Воскресенье, 19 ноября, день, когда мощная энергия, наполняющая организм, создаст ощущение всемогущества. Самыми востребованными качествами станут благородство и великодушие, а наиболее актуальным занятием – благотворительность. Добро, сделанное в это время, – впрочем, как и зло – практически молниеносно вернется бумерангом.

Рак

Ракам нужно воспользоваться благоприятными энергиями нынешних выходных, чтобы наладить отношения в семье. Нельзя сказать, что дома у них царит конфликтная ситуация, но представители знака настолько сенсетивны и чувствительны, что дальше малейшую угрозу ссоры воспринимают как моральную трагедию. Но в эти дни их домочадцы – прежде всего, любимый человек – будут настроены на нахождение общего языка и ликвидацию любых угроз в общении.

Лев

Львам звезды рекомендуют посвятить нынешние дни – как и полагается выходным – отдыху и расслаблению. Правда, для этого им необходимо учесть энергии дня: в субботу времяпрепровождение должно быть степенным и неторопливым, а в воскресенье – активным, энергичным и деятельным. Если представители знака учтут рекомендации звезд, новую рабочую неделю они встретят не только в хорошей физической форме, но и в прекрасном настроении.

Водолей

Водолеи смогут почувствовать себя немного волшебниками: все, что они скажут – или подумают – моментально материализуется. Поэтому важно выбрать первостепенные мечты, которые хотели бы воплотить в жизнь представители знака, и сосредоточиться именно на них. Ну, и, конечно, ни в коем случае сегодня – впрочем, как и всегда – нельзя включать в список желаний зло в отношении других людей – бумеранг никому не нужен.

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