Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 18-19 октября

Суббота, 18 октября, — день, когда, несмотря на то, что энергии будет предостаточно, тратить ее нужно осмотрительно, не «выплескивая» сразу все. Вместо работы — даже домашней — лучше заняться составлением планов на будущее, касающихся всех сфер жизни, но особое внимание все же необходимо обратить на профессиональную деятельность. Также в этот день можно заниматься творчеством, даже если речь идет всего лишь о любительском уровне, и научными исследованиями, получать новые знания, отправляться в путешествия и переезжать на новое место жительства.

Воскресенье, 19 октября, приходится на самый чистый и гармоничный день лунного календаря, когда очень важно не нарушать мировую гармонию поступками и словами, сказанными громким и резким волосом. Образ жизни необходимо вести спокойный и неторопливый, сохранять доброе расположение уха, смотреть на мир с оптимистической точки зрения и контролировать эмоции. Хороший результат дадут любые работы на земле — от уборки на дачном участке, который нужно подготовить к зиме, до покупки и продажи недвижимости. Кому повезет в такое время?

Телец

Тельцы могут рассчитывать на необходимую им помощь — как моральную, так и материальную, которая обязательно придет от родных или друзей. Главное — не ждать, что они сами догадаются о такой необходимости, а прямо попросить о ней. В таком случае близким не нужно будет гадать, что и как сделать — они получат прямое указание на то, чем могут помочь и посодействовать представителям знака. Разумеется, разговор должен быь максимально откровенным — не стоит заведомо улучшать картину.

Скорпион

Скорпионам веды настоятельно советуют провести хотя бы часть нынешних выходных в кругу любимых людей и близких друзей. Лучше всего организовать небольшую вечеринку, во время которой удастся поговорить с всеми гостями вместе и с каждым из них — по отдельности. Такой подход к общению позволит им не только получить удовольствие от разговоров с приятными им людьми, но и стать обладателем важной и нужной информации, которая пригодится в скором времени.

Козерог

Козероги в эти дни вполне могут рассчитывать на получение приятных известий, касающихся всех сторон личной жизни. В каждом конкретном случае они окажутся своими, свойственными только этому представителю знака — от предложения руки и сердца до долгожданного известия о беременности, которое коснется не только их самих, но и близких им людей. Такое обстоятельство не сделает новости менее радостными. поэтому не только можно, но и нужно — как и положено в выходной — отпраздновать их.