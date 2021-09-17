Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 18-19 сентября

Нынешние выходные – 18 и 19 сентября – поведут нас от прошлого к будущему.

В эти дни нам удастся понять, какие ошибки или достижения были совершены в предыдущее время и к чему желательно стремиться в обозримом будущем: начав действовать уже сейчас, можно в самом скором времени достичь серьезных – положительных – результатов. Кому повезет в такое перспективное время – 18 и 19 сентября?

Суббота – 18 сентября – время встречи с прошлым, когда могут происходить встречи с давно ушедшими из нашей жизни людьми и повторяться ситуации, которые в свое время не были тщательно проработаны и закрыты. Важно понимать, что дела минувших дней приходят в нашу жизнь не просто так, их цель – сделать выводы и провести соответствующую работу над ошибками: решить все вопросы и поставить точку в отношениях или, напротив, продолжить их с того момента, на котором они были поставлены на паузу – разумеется, в случае такой возможности. Если в субботу удастся "закрыть" все имеющие отношение к прошлому вопросы, очистив таким образом пространство и энергетику, уже 14 сентября, в воскресенье, можно будет, несмотря на выходной, приступать к воплощению в жизнь крупных перспективных проектов. Это день – прекрасное время для перехода от размышлений и раскачки к активным действиям.

Читайте также: Астролог назвал знаки Зодиака, у которых "душа нараспашку"

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам звезды настоятельно рекомендуют провести время с близкими, которые давно жалуются на то, что представители знака уделяют им мало внимания. Можно всем вместе выехать на пикник или, если переменчивая осенняя погода не позволит, собраться дома и устроить семейные посиделки. Правда, алкоголем во время этого мероприятия лучше не злоупотреблять, но от грога или глинтвейна отказываться не стоит. Разговоры в таком "сопровождении" окажутся настолько душевными, что Близнецы еще долго будут с приятностью о них вспоминать.

Читайте также: Астролог назвал знаки Зодиака, которым не везет в любви

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам представится уникальный шанс профессионального свойства: похоже, что из всего количества имеющихся у них в офисе сотрудников, именно их начальство решило назначить на недавно освободившуюся высокую – и завидную – должность, о чем и сообщит представителям знака, несмотря на выходные. Тем не менее само назначение – это еще не все, поскольку им придется приложить максимум усилия, чтобы доказать: их выбрали не случайно, и они достойны как нового рабочего мечта, так и солидной зарплаты. Свободные дни – хорошее время для выработки соответствующей тактики и стратегии.

Читайте также: Астролог назвал худших мужей по знаку Зодиака

Весы (24.09 – 23.10)

Весам звезды настоятельно рекомендуют решать важные финансовые вопросы. Правда, если учесть тот факт, что речь идет о выходных, станет понятно, что подписание важных договоров, заключение сделок и открытие банковских счетов и депозитов нужно перенести на начало рабочей недели. Но запланировать и подготовить эти мероприятия, тщательно просчитав все факторы, им ничто не помешает. Как, впрочем, и покупку лотерейного билета, что тоже можно – и нужно – сделать в это время: в крайнем случае они потеряют только деньги, потраченные на него, но велика вероятность и выигрыша.

Самые обидчивые знаки Зодиака: на что они обижаются и как это предотвратить

Хороши чертовки: самые роковые женщины Зодиака

Астролог назвал самых страстных женщин Зодиака

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку