Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 18-19 января

Нынешние выходные, 18 и 19 января, обладают противоположной – разнонаправленной – энергетикой, которая позволит прожить маленькую, но при этом наполненную событиями жизнь в течение одного уикенда.

Суббота – 18 января – время, когда активизируются – силы зла и, как следствие, токсичные люди, от которых – во избежание неприятных последствий – лучше держаться подальше. Необходимо воздержаться от участия в публичных скандалах, вспыхнуть в общественных местах: они заберут энергию, которая необходима для жизни и работы. Оптимальным вариантом будет вообще не выходить из дома, что вполне возможно в выходной день – это лучший способ сохранить свое психическое здоровье.

Воскресенье, 19 января, – время прилива мощной космической энергии, которую необходимо потратить на благие – и, главное – созидательные силы. Любое разрушительное действие – даже если речь пойдет о подготовке квартиры к ремонту, приведет к негативным жизненным последствиям. В этот день также можно – и нужно – делать работу над ошибками: анализировать свои достижения и промахи, что сделать важные выводы на будущее.

Рак

Ракам, которые высоко ценят материальные блага, в очередной раз повезет именно в этой сфере жизни. Прибыль, которую получат представители знака, скорее всего, окажется неожиданной даже для них самих: кто-то узнает о прибавке к зарплате, кого-то «отыщут» невыплаченные ранее гонорары, которые придут, несмотря на выходные дни, а кому-то сделают ценный подарок. Финансовую прибыль – со временем – может принести и идея, которая придет в голову именно в эти дни. Не стоит жалеть времени на ее обдумывание и разработку – она может оказаться более чем перспективной.

Дева

Девы, в последнее время погрязшие в самых разных – как профессиональных, так и бытовых – проблемах, получат шанс избавиться от них одновременно. События этих дней повернут все таким образом, что мучающие представителей знака вопросы начнут – к их величайшему изумлению – решаться сами, один за другим. Кому-то это покажется волшебством, кому-то – подарком звезд, но, в любом случае, качество жизни в ближайшем будущем возрастет в разы, а триггером для счастливых жизненных перемен станут именно эти выходные.

Козерог

Козерогам важно сделать все, чтобы выходные были у них не только в календаре, но и в реальной жизни. Необходимо отказаться от какой-либо работы – как в профессиональной, так и в бытовой сфере, не допуская даже мыслей о ней. Возможно, для представителей данного знака это будет не так просто, как кажется на первый взгляд – слишком велика сила привычки все и всегда держать под контролем, но тем, кто сможет абстрагироваться от внешних факторов и сосредоточиться на своем внутреннем мире, удастся за два дня отдохнуть так, как будто бы они целый месяц провели на курорте.

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