Кому из знаков Зодиака повезет в выходные – 19-20 августа

Нынешние выходные подходят для отдыха лишь частично, а сам он может колебаться от максимально пассивного времяпрепровождения до максимально активного, а затем – обратно.

19 и 20 августа – дни кардинально противоположной энергетики, что же до выбора способов отдыха и релаксации, то они будут, прежде всего, связаны с общением – точнее, с его присутствием или отсутствием. Кому повезет в это время?

Суббота, 19 августа, не самый благоприятный день лунного календаря: противостояние добра и зла, которое присуще этому лунному дню, делает нас уязвимыми – мы слишком близко принимаем не только недобрые слова кого-то из окружающих, но и чьи-то осуждающие взгляды. Впрочем, избежать такого эффекта несложно и то, что на календаре выходной, играет в этом смысле позитивную роль. Звезды советуют особо впечатлительным из нас оставаться дома или – хотя бы! – сократить, а о и вовсе свести к минимуму общение с окружающими. Отдых в таком случае будет пассивным, но он ничуть не худе позволит подготовиться к новой рабочей неделе, чем его активным разновидность, тем более, что приступать к работе над новыми проектами можно будет, не дожидаясь понедельника. Воскресенье, 20 августа, день радикальных перемен – прежде всего, профессиональных. Тем, кто, несмотря на выходной день, решит не отдыхать, а действовать, желательно следовать четкому плану, не отвлекаясь на пустые разговоры и решение вопросов, которые вполне могу подождать.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы вполне могут рассчитывать на прибыль, которая придет из самых неожиданных источников – у каждого представителя знака он будет своим: одним вернут долг, другим выплатят премию или преподнесут энную сумму в подарок. В любом случае – главное: определиться, на что потратить свалившиеся на голову деньги. Будет обидно, если они, потраченные на мелочи, без которых вполне можно обойтись, окажутся буквально выброшенными на ветер.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам звезды советуют приготовиться к приятным переменам в личной жизни. Например, им совершенно неожиданно станет известно, что человек, которому они симпатизируют, испытывает к ним аналогичные – романтические – чувства. Велика вероятность того, что это открытие станет началом яркого и продолжительного романа, который – и это тожн может быть – закончится официальным оформлением отношений – не стоит упускать такой шанс.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам, которые с недоверием относятся ко всякой мистике-эзотерике, звезды настоятельно рекомендуют обращать внимание на знаки, которые будет посылать им Вселенная. Они будут сулить представителям знака неожиданные события, которые перевернут их жизни с ног на голову. Для каждого судьба приготовила что-то свое – от предложения новой работы до признания в любви или известия о беременности, главное, что развиваться события будут в счастливом ключе

Читайте также: