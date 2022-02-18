Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 19-20 февраля

Нынешние выходные, 19 и 20 февраля, приходятся на лунные дни, которые – в силу своей энергетики – больше подходят для будней, но выбирать не придется – необходимо учитывать особенности этого времени.

В субботу людьми овладеет энергия свершений, позволяющая с разбега взять любую профессиональную вершину, а в воскресенье можно будет провести ревизию поступков, совершенных в предыдущий период, и, сделав правильные выводы, двигаться дальше. Кому повезет на выходных – 19 и 20 февраля?

Суббота, 19 февраля, подходит для любых – даже самых смелых – свершений, о которых еще пару дней назад можно только мечтать. Жаль, что такой день выпадает на выходной – в любое другое время можно было свернуть профессиональные горы. Сегодня же можно направить мощную энергию на решение хозяйственных и бытовых вопросов, которых в любом доме накопилось немало. Однако даже тут не стоит размениваться на мелочи: можно – и нужно – замахиваться на действительно серьезные домашние проекты, например, капитальный ремонт.

Воскресенье, 20 февраля, окажется под стать субботе: этот день предполагает революционные перемены во всех сферах жизни и деятельности, и работа над домашним интерьером вполне укладывается в данную схему. Если же перестройка и перестановка в своем жилище на повестке дня не стоит, можно направить свою требующую выхода энергию на уборку дома и избавления его от хлама: конечно, для выходного дня это не самые традиционные занятия, но в противном случае внутренние силы могут просто разорвать человека изнутри.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – особенно те из них, кто в последнее время запутался в профессиональных и личных вопросах – в эти дни смогут сбросить часть моральной тяжести со своих плеч. Причем урегулирование всех проблем произойдет как будто бы само по себе, без каких-либо усилий со стороны представителей знака. Им же останется только перевести дух, вздохнув с облегчением, и непременно сделать выводы из произошедшего, чтобы впредь не попадать в такой "капкан" – для этой цели больше подойдет воскресенье.

Телец (21.04 – 21.05)

Любые дела – в данном случае преимущественно домашние, но, возможно, и профессиональные – в это время увенчаются успехом. Правда, для этого необходимо будет соблюсти одно условие: прежде чем браться за новые свершения, какого бы свойства они ни были, необходимо довести до ума старые. Так, ни о каком ремонте не может быть речи, если в квартире не собраны и не вывезены вещи, а также не укрыта от строительной грязи мебель, так что стоит поторопиться и тщательно все подготовить.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, разделавшись с проблемами, которые до этого времени отравляли им жизнь, не только почувствуют невероятное душевное облегчение, но и задумаются о новых проектах, которые они – при удачном стечении обстоятельств – могут в ближайшее время воплотить в жизнь. Нельзя сказать, что все идеи, которые придут им в голову в эти выходные, будут предвещать одинаковый успех, но некоторые из них окажутся поистине гениальными. Их стоит вычленить из общей массы замыслов – в ближайшее время сложатся благоприятные условия для их реализации.

Читайте также: