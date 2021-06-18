Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 19-20 июня

Нынешние выходные, 19 и 20 июня, являются днями активного созидания, когда приветствуется любое действие, направленное на создание чего-то нового.

Для разрушения, даже если оно необходимо, время категорически не подходит. Время также благоприятно для любых финансовых операций – они, как и составление перспективных планов, – окажутся успешными. Так кому повезет в эти дни – 19 и 20 июня?

Суббота, 19 июня, благоприятна для любых начинаний – какое бы дело ни стартовало в этот день, будь то профессиональный проект или строительство загородного дома, несмотря на его статус выходного, он будет буквально обречен на успех. Прилив энергии, который многие почувствуют в субботу, желательно направить на благотворительность – добрые дела, сделанные в это время, очень скоро вернутся к своим "авторам" сторицей, так что скупиться тут нежелательно. Успешными также окажутся переговоры – как делового, так и личного свойства, так что можно общаться с партнерами по бизнесу и делать предложение руки и сердца.

В воскресенье, 20 июня, звезды предоставят всем, вне зависимости от принадлежности к знаку Зодиака, равные шансы изменить свою жизнь к лучшему. Разумеется, у каждого из нас существуют свои проблемные зоны, в которые и нужно направить полученную энергию, но главное, что результат у всех обещает быть одинаково успешным.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам звезды настоятельно рекомендуют воспользоваться выходными, чтобы провести время с семьей, тем более что они, скорее всего, по какой-то – объективной или субъективной – причине давно были лишены такой возможности. Совместная поездка на пикник, домашние вечерние чаепития и беседы, что называется, по душам не только поднимут представителям знака настроение, но и зарядят их позитивной энергией как минимум на неделю вперед. Уже в понедельник они почувствуют, что работать, да и общаться с людьми им стало гораздо легче.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы вполне могут получить приличную сумму денег, которую они – с присущей им рассудительностью и практичностью – потратят на нужные им и, самое главное, качественные вещи. Они вряд ли станут растрачивать заработанное на милые сердцу мелочи, но и от покупки полезных вещей, как, впрочем, и от самого хождения по магазинам, получат не меньшую радость. Дома они с удовольствием примутся за свое любимое дело – раскладывание купленного по полочкам и попутного наведения порядка в шкафах, где и так все находится в идеальном состоянии.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам не стоит сомневаться в своих силах и способностях – во время нынешних выходных им под силу любые задачи. Но, поскольку посвящать выходные делам совсем не хочется, они, скорее всего, посвятят его творчеству – тому его виду, к которому у них есть склонности. И надо же такому случиться, что именно в эти дни на произведения представителей знака обратит внимание человек, от которого зависит их продвижение на рынке. В результате хобби вполне может основным – и очень даже неплохо оплачиваемым – занятием.

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