Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 19-20 ноября

Нынешние выходные выпадают не на самые легкие дни лунного календаря, поэтому в это время стоит отказаться от всего, что так или иначе связано с работой, общением или активным отдыхом – уместен только пассивный отдых, а также уединение и покой.

19 и 20 ноября предназначены для того, чтобы обратиться к своему внутреннему "я": подумать о жизни и своей роли в ней, проанализировать удачи и ошибки, сделать выводы как из первого, так и из второго. А вот от контактов с окружающими – особенно теми, кто не является родными и близкими людьми, желательно себя оградить, поскольку общение на всех уровнях в эти дни принесет только вред. Кому повезет в такое непростое время?

Суббота, 19 ноября, не предназначена даже для бытовых дел – даже на них может элементарно не хватить сил. Энергии у людей слишком мало, поэтому необходимо сделать все для того, чтобы как-то ее пополнить: погулять на свежем воздухе (он может творить чудеса), сходить в театр (если, конечно, в наше сложное время у человека есть такая возможность) или просто отдохнуть дома с книжкой в одной руке и чашкой чая в другой – уж это удовольствие точно доступно всем. Зато в этот день буквально на каждом шагу могут попадаться знаки судьбы, которые ни в коем случае нельзя игнорировать – они будут нести важные подсказки относительно того, как поступить в той или иной жизненной ситуации.

Воскресенье, 20 ноября, желательно провести в добровольном затворничестве: никуда не выходить и ни с кем не общаться. Дело в том, что энергии дня будут активно подталкивать людей к конфликтам, которые никому не нужны не только с моральной, но и с практической точки зрения: разногласий они не решат, а вот последние силы отнимут. Если же все-таки придется покинуть родные стены и выйти за покупками, необходимо тщательно обдумывать каждую покупку, даже если речь идет всего лишь о продуктах питания и бытовой химии – велик риск накупить того, что пойдет прямиком в мусорное ведро.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны вполне могут рассчитывать на финансовое благополучие, которое может принять любые – порой самые неожиданные – формы. Есть вероятность того, что они получат затерявшийся где-то давний – еще весенне-зимний – гонорар или примут в дар приличную сумму от щедрого спонсора или мецената. Как распорядиться поступившими средствами, решать самим представителям знака, но звезды советуют пустить их в дело.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки неожиданно для себя найду нечто, что для них очень важно и ценно. Так, наводя порядок в доме, они могут отыскать дорогую для себя вещь, которую давно считали потерянной. Это может быть, как антикварная бабушкина брошка, которая дорога как память, или важный документ, на восстановление которого ушло бы много времени и сил. В любом случае радости представителей знака не будет предела.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы могут увидеть вещий сон, который, мало того что он будет ярким и красочным – просто настоящим произведением искусства, так еще и предскажет им невероятные – и очень приятные – перемены в жизни. Единственное, от чего предостерегают представителей знака звезды, так это от желания поделиться с кем-то своей радостью. Будучи высказанным вслух, предсказание, скорее всего, потеряет свою силу, а этого нельзя допустить.

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