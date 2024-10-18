Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 19-20 октября

Суббота, 19 октября, категорически не подходит для серьезных дел, но, если профессиональные вопросы в выходной вряд ли кто-то станет решать, бытовые хлопоты будут буквально притягивать к себе. Несмотря на желание навести порядок в доме, чтобы в будни не отвлекаться на эти занятия, не стоит ими соблазняться – успехом они не увенчаются. Лучше, как и положено в субботу, посвятить этот день отдыху – как активному, так и пассивному.

Воскресенье, 20 октября, – день негативной энергетики, когда очень легко поддаться искушению и поступить не так, как человек собирался изначально. Осознание измены себе и своим убеждением придет и окажется более чем досадным, однако исправить совершенный поступок, скорее всего, окажется невозможным. Лучший способ избежать такой ситуации – как можно меньше общаться с людьми, которые будут склонять к совершению тех или иных – выгодных для них – поступков. Кому повезет в это – не самое простое – время?

Телец

Тельцам звезды советуют заняться творчеством – правда, с одним условием: оно должно быть для них не работой, а удовольствием. Впрочем, если в эти дни представителям знака смогут создать что-то действительно стоящее, со временем их творчество вполне может стать основным – то есть, бюджетообразующим – занятием, так что стоит отнестись к тому, что будет происходить в это время, с максимальной ответственностью.

Лев

Львам рекомендуется прислушаться в своей интуиции, она поможет им сделать важные – руководящие – выводы на будущее. Рассматривая разные варианты своего бизнеса и определяя перспективность вероятных направлений, они смогут выбрать самый лучший из них. Но – только в том случае, если отбросить в сторону доводы разума – он в это время будет не в лучшей форме, так что ими можно пренебречь.

Дева

Девам нужно сконцентрироваться на личной жизни, тем более, что у них будут все шансы для того, чтобы она – и сейчас, и в будущем – сложилась наилучшим образом. У отношений, которые завяжутся в это время, есть все шансы на счастливое продолжение. Велика вероятность того, что они приведут к официальной регистрации брака, основой которого станет не только любовь и страсть, но и общность интересов.

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