Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 19-20 сентября

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Субботу, 19 сентября, несмотря на выходной, лучше провести дома: выходить на улицу астрологи советуют только в случае крайне необходимости. В родных стенах разгул сил зла, который можно ощутить в такое время, наименее опасен.

От общения с другими — особенно неприятными нам — людьми также желательно отказаться: смысла в таких разговорах просто нет — достичь договоренности, какой бы жизненной сферы она ни касалась, все равно не удастся. Не менее важно не погружаться в свои переживания: сомнения, которые могут одолеть нас в это время, способны не просто испортить настроение, но и довести до настоящей депрессии.

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Из-за риска финансовых потерь желательно отказаться от покупок, особенно, если они предполагают трату значительных денежных сумм. Дома можно заниматься уборкой, ремонтом, перепланировкой жилья, а вот от кулинарных подвигов лучше отказаться — продукты будут безнадежно испорчены.

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Воскресенье, 20 сентября, в противовес субботе, — день, когда приветствуются активные и решительные действия. Можно приступать к работе над важными и перспективными — как в профессиональном, так и в финансовом отношении — проектам, не обращая при этом внимания на выходной день.

Энергетика для начинаний будет не такой благоприятной, так что не стоит терять редкий шанс, а отдохнуть можно будет и позже. В этот день также можно покупать и продавать недвижимость, переезжать на новое место жительства, заниматься творчеством, а вот от путешествий желательно отказаться — удачными они не будут. Кому повезет в такое — неоднозначное, но интересное — время.

Рак

Ракам, которые хотят решить важный жизненный — или профессиональный — вопрос, не стоит надеяться исключительно на собственные силы — их не хватит.

Поэтому самое время вспомнить о старом знакомом, который — в силу своего положения и связей –легко и просто, без особых усилий и хлопот, как может показаться на первый взгляд, хотя на самом деле это и не так. Главное — оценить его старания, которые он предпримет исключительно для представителей знака, по достоинству и максимально искренне поблагодарить его за них.

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Дева

Девам звезда советуют решать любые вопросы, так или иначе связанные с общением с людьми — как личного, так и профессионального свойства, разумеется, если они не станут избегать контактов.

В первом случае представителям знака удастся наладить отношения с близким человеком, которые в последнее время как будто бы поставлены на паузу и не двигаются ни в одну, ни в другую сторону, а во втором, можно будет обсудить с коллегами или начальством профессиональные и, одновременно, финансовые вопросы. Правда, как первые, так и вторые переговоры лучше назначить на воскресенье, в субботу они успешными не будут.

Стрелец

Стрельцы — особенно те из них, кого по каким-то — деловым или финансовым — причинам не удовлетворяет их нынешняя работа смогут решить эту проблему самым неожиданным для них образом.

На встрече с друзьями или знакомыми может всплыть информация о существующей в престижной фирме вакансии, которая поможет представителям знака определиться с последующими действиями, касающимися перемен в их профессиональной деятельности. Дальше, как говорится, вопрос техники: увидев цель — как свет в конце тоннеля — они смогут двигаться к ней.

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