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Содержание Овен Рак Рыбы

Суббота, 2 августа, — прекрасное время для начала нового — важного, трудоемкого и рассчитанного на длительную перспективу — дела. Прежде всего это касается решения профессиональных задач — жаль упускать прекрасный шанс продвинуться в успешном решении рабочих вопросов и воплощении в жизнь грандиозных — и финансово выгодных — проектов. Впрочем, те, кто в выходные принципиально не занимается работой, могут сосредоточиться на бытовых и хозяйственных делах, но — с одним условием: они должны быть масштабными. Например, можно закладывать фундамент загородного дома, разбивать сад или цветник, приступать к капитальному ремонту.

В воскресенье, 3 августа, напротив, домашними делами заниматься нежелательно — мощная энергетика дня предназначена для более серьезных свершений: почему бы, например, не принять участие в спортивных соревнованиях с серьезным призовым фондом?

Овен

Овнам звезды настоятельно рекомендуют заняться своим внешним видом. Нельзя сказать, что они плохо выглядят — скорее наоборот, но, во-первых, пределов совершенству не существует, а во-вторых, представителям знака пора подумать о смене имиджа. Начался — или вот-вот начнется — начнется новый этап в их профессиональной жизни, которому должен соответствовать иной — более представительный — внешний вид, а в эти дни удастся создать умопомрачительный образ.

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Рак

Ракам не только можно, но и нужно отправляться в поездки — с учетом времени года (все-таки лето — время отпусков), можно предположить, что речь пойдет о долгожданном путешествии, но и вероятность рабочей командировки исключать нельзя. В любом случае, выехав в эти дни, представители знака попадут в своеобразную «зеленую волну», которая позволит им легко пройти все этапы поездки, нигде не задерживаясь и не сталкиваться с какими-либо препятствиями.

Рыбы

Рыбы могут смело отправляться за покупками, особенно если цель шопинга — не дежурный список продуктов, а редкая вещь, которую не так-то просто найти. В эти дни представителям знака смогут совершить невозможное — правда, для этого им придется — в зависимости от того, что именно они хотят приобрести — обойти не один винтажный магазин или антикварную лавку, а, возможно, и побывать на блошином рынке, но в результате станут обладателем предмета, о котором мечтали очень давно.