Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 2-3 декабря

В нынешние выходные если и удастся отдохнуть, то только фрагментарно, перемежая релакс с более активными занятиями, в том числе и профессионального рода.

Энергетика субботы и воскресенья, которые выпадают на 2 и 3 декабря, мощная и созидательная, когда нужно не размышлять, а действовать, не допуская сомнений в свои силах и правильности своих действий. В такие дни человеку под силу любые революционные преобразования, касающиеся всех сфер жизни и деятельности. Такое время жаль тратить на отдых: такого благоприятного стечения обстоятельств для старта профессиональных проектов придется ждать целый месяц. Так что не стоит упускать счастливый шанс, а отдохнуть можно и потом. Впрочем, если без него совсем уж не обойтись, он должен быть максимально активным – в виде занятий зимними видами спорта, походов, бега или хотя бы быстрой ходьбы – это позволит израсходовать энергию. Кому повезет в такое время?

Овен

Овнам можно отправляться в командировки – все цели, которые они перед собой поставили, окажутся выполненными на отлично. Можно проводить деловые переговоры – партнеры, от согласия которых зависит важное – в том числе и с финансовой точки зрения – дело, будут охотно идти на уступки, а это значит, что в ближайшее время совместное бизнес-предприятие принесет прибыль. Также удастся совместить приятное с полезным: посетить местные достопримечательности.

Дева

Встречи, назначенные на этот день, вне зависимости от того, будут они носить профессиональный, дружеский или личный характер, окажутся на редкость удачными. В одних случаях можно будет достичь договоренности относительно важных деловых вопросов, в других – получить удовольствие от общения с человеком, который смотрит на вещи так же, как и ты, или, наоборот, имеет свою – очень интересную – точку зрения.

Стрелец

Стрельцы – особенно те из них, кто и думать забыл о личной жизни – в эти дни смогут понять, что напрасно поторопились – их ждут приятные события именно в этой сфере жизни. События у каждого из представителей знака будут развиваться по-своему: кто-то познакомится с человеком, который по всем показателям является их второй половинкой, а кто-то, напротив, встретит того, кого когда-то любили и несмотря на прошедшие годы так и не смогли забыть.

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