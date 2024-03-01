Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 2-3 марта

Суббота, 2 марта, – день революционных перемен, когда каждого из нас переполняет мощная созидательная энергия, главное – направить ее на реализацию важных и нужных целей. Конечно, этот – благоприятный для продуктивных профессиональных шагов – можно потратить и на активный отдых, но лучше все-таки использовать условия, которые сложатся в это время, для работы над важными проектами. Воскресенье, 3 марта, – день постижения мудрости, овладения новыми знаниями и проникновения в тайны и секреты, которые, как казалось еще вчера, практически невозможно разгадать. Его тоже нерационально тратить на отдых – во всяком случае, в общепринятом значении этого слова – гораздо правильнее будет посвятить день интеллектуальной работе. Кому повезет в такое интересное время?

Близнецы

Близнецам, которые давно бьются над разгадкой одной – очень важной для них – тайны, наконец-то удастся ее раскрыть. Одним из них она поможет в профессиональной, другим – в личной жизни, в любом случае приведя к естественному – и приятному – исходу. Правда, на этом представители самого любознательного знака не остановятся – они тут же найдут себе новую, требующую разгадки тайну.

Дева

Девам наконец-то удастся отыскать человека, которого они потеряли уже довольно давно, и никакие современные способы коммуникации – включая соцсети – не давали им его обнаружить. Как выяснится, они использовали далеко не все доступные им способы, но теперь они исправят ошибку и продолжат отношения, которые им очень дороги, из-за чего их радости не будет предела.

Весы

Весы смогут – наконец-то! – определиться, чего именно они хотят достичь в самой важной для них сфере жизни: для одних она окажется профессиональной, для других – личной. Более того, сегодня им удастся определиться с тем, какими способами они смогут своей – заветной – цели достичь, а это для представителей одного из самых нерешительных представителей знака уже само по себе большое достижение.

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