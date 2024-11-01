Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 2-3 ноября

Нынешние выходные, 2 и 3 ноября, обладают абсолютно разной – иногда даже противоположной – энергетикой, но именно этот фактор делает их благоприятными для отдыха.

Суббота, 2 ноября, день чистой и светлой энергетики, благодаря которой можно строить планы на будущее, задавать вопросы, учиться чему-то новому – любые знания будут усваиваться легко и быстро. Также можно – и нужно – помогать другим людям, которые нуждаются в поддержке и содействии: такая благотворительность позитивно скажется как на жизни самого человека, так и на мире в целом – он станет хоть немного лучше и добрее.

Энергетика воскресенья, 3 ноября, будет переменчивой: с утра все мы почувствуем раздражительность – вплоть до агрессии, которая, будучи направленной против окружающих людей, приведет как минимум к перепалке, а как максимум – к серьезному конфликту, поэтому нужно свести общение к минимуму, а еще лучше – вообще не покидать стен дома. . В послеобеденное время негатив начнет отступать, а жизнь поступенно вернется в мирное русло. Кому повезет в такое время?

Близнецы

Близнецы смогут обратить любые события, участниками которых они станут, исключительно себе во благо. Как они это делают – в большинстве случаев является загадкой, но мастерство, которое они в таких случаях демонстрируют, самого высшего уровня. Вот и сейчас там, где другие потеряют, представители нашего предприимчивого и находчивого знака – приобретут: в данном случае их успех коснется финансовой сферы.

Весы

Весам, которые умеют очаровывать окружающих – особенно если речь идет о представителях противоположного пола – общаясь с ними, смогут найти способ упрочить свое материальное положение. В одном из разговоров они узнают о возможности заполучить в работу новый – многообещающий в финансовом отношении – проект, в результате чего ему останется только подсуетиться и стать первыми в списке кандидатов на него.

Скорпион

Скорпионам удастся наладить отношения с людьми, с которыми их в последнее время разделила ссора – как серьезная, так и не очень. Им удастся найти необходимые слова для того, чтобы объяснить – как свое поведение, так и причину, по которой они так долго ждали и даже не пытались извиниться. Впрочем, обиженная ими сторона тоже сегодня будет – как никогда – настроена на примирение.

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