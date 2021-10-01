Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 2-3 октября

Нынешние выходные – 2 и 3 октября – дни, когда важно максимально внимательно относиться к своему внутреннему состоянию.

Оно может подсказать, как вести себя в том или ином состоянии, обойти возможные ссоры и конфликты, которые не принесут ничего, кроме вреда, предсказать события ближайшего – и отдаленного – будущего. Так кому повезет в такое непростое время?

Суббота, 2 октября, – сложный день, который чреват ссорами и конфликтами. Предопределено его влияние на нашу жизнь негативной энергетикой, которая свойственна этому лунному дню. Не стоит также заниматься делами, в необходимости которых есть хотя бы малейшее сомнение: велик риск потратить время и силы впустую: лучше отдохнуть и дать организму восстановиться.

В воскресенье, 3 октября, многие с удивлением могут обнаружить, что предвидят развитие будущих событий или угадывают слова, которые в следующую минуту скажет их собеседник. Ничего удивительного в таких – внезапно появившихся – эзотерических способностях нет, они предопределены энергетикой лунного дня, и исчезнут вместе с его окончанием, так что стоит воспользоваться моментом и спросить у высших сил о чем-нибудь важном – например, узнать, где находится пропавшая вещь.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам звезды настоятельно рекомендуют провести время на природе – тем более что такая возможность у вас непременно появится. Во-первых, на календаре выходные, которые, как известно, созданы для того, чтобы восстанавливать свои силы и настраивать себя на продуктивную работу на следующей неделе. Во-вторых, друзья и родные организуют замечательную поездку за город с самыми разными, соответствующими месту и времени, увеселениями – от занятий спортом до шашлыков или овощей на гриле – для вегетарианцев.

Близнецы (22.05 – 21.06)

У Близнецов сложатся все условия для того, чтобы – хотя бы на пару дней – проявить долю здорового эгоизма, уделив себе время и должное внимание. Представителям знака неплохо было бы вспомнить, когда они в последний раз посещали SPA-салон, ходили по магазинам – не по необходимости, а ради удовольствия, или хотя бы просто, не спеша, гуляли по парку. Нынешние выходные – прекрасный период для того, чтобы поставить уход за собой на поток, завершив полезные процедуры приятными: посетить косметолога, сделать новую стрижку, маникюр и педикюр.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям, давно пытающимся найти квартиру или дачу – разумеется, теплую – своей мечты, повезет отыскать именно такой объект. На просмотр, который в это время предложит риелтор, нужно соглашаться, не раздумывая – увиденное на нем превзойдет любые, даже самые смелые, ожидания. После этого останется только подписать соответствующие документы, а в понедельник, когда откроются банки, оплатить свое приобретение. Впрочем, в деле поиска жилья своей мечты совершенно не обязательно обращаться к посредникам – с этой задачей легко можно будет справиться самому, главное – изучить соответствующие ресурсы в интернете.

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