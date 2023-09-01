Кому из знаков Зодиака повезет в выходные – 2-3 сентября

Тем не менее, 2 и 3 сентября вполне можно провести не только безопасно, но и с удовольствием, если найти для них правильные занятия и, как следствие, настроения, тогда негатив пройдет мимо, не испортив нам выходных. Кому повезет в это – непростое – время?

Суббота, 2 сентября, день, когда люди становятся апатичными и безвольными, из-за чего легко доверяют мнению окружающих и, в результате, попадают под их влияние. Сохранить свою индивидуальность будет сложно, но необходимо, в противном случае можно сбиться с жизненного пути и пойти совсем не туда, куда планировалось изначально. Особенно внимательными нужно быть родителям детей-подростков, склонных доверять чужим на слово, не анализируя истинные их побуждения. Воскресенье, 3 сентября, астрологи часто называют дьявольским: велик риск стать жертвой чужого – негативного – влияния и как следствие, пешкой в чужой игре. Единственная рекомендация, которую дают нам в это время, гласит: не стоит без крайне необходимости покидать свой дом, тем более, что в нем тоже можно найти занятие по душе – например, провести генеральную уборку, которая очистит жилье не только физически, но и морально и энергетически.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам в эти дни придется принять важное жизненное решение, но успешным оно будет только в том случае, если они сделают это самостоятельно – без чьих-либо советов. В особо сложных случаях можно обратиться к друзьям, но только тем, которым представители знака доверяют полностью и безоговорочно, можно сказать, даже больше, чем самим себе. В таком случае удастся безошибочно ответить на важный вопрос, что благоприятно повлияет на положение дел.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы получат приятное известие, на которое в последнее время уже успели потерять надежду. Задержалось оно, скорее всего, по уважительным причинам, а поступит в виде электронного письма или сообщения в мессенджере. Сведения, которые будут содержаться в нем, наведут представителей знака на важные мысли о том, как изменить свою жизнь к лучшему – уже на следующей неделе можно приступать к их воплощению в жизнь.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам звезды настоятельно рекомендуют потратить дни не для работы над новыми проектами, что они часто делают не только в будние, но и в выходные дни, а подготовке к ним. Именно сегодня представителям этого – скрупулезного – знака, благодаря ясности ума, удастся определить самую важную для них цель, а также придумать стратегию и тактику, которые позволят их достичь. С помощью подготовительных мероприятий, проведенных в эти дни, они смогут выполнить задачу, которую перед собой поставили, на ура.

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