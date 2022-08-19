Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 20-21 августа

Нынешние выходные пройдут как один прекрасный день – как в прямом, так и в переносном смысле слова.

Нынешние выходные пройдут как один прекрасный день – как в прямом, так и в переносном смысле слова.

Календарные дни, 20 и 21 августа, выпадают на один – 24-й – лунный день. Если он является будним днем, можно приступать к любым – самым серьезным и трудоемким – проектам, но поскольку речь идет о субботе и воскресенье, колоссальную силу этого времени нужно направить на полноценный отдых. Кому особенно повезет в эти выходные – 20 и 21 августа?

Энергетика данных лунных суток позитивна, а отношения между людьми – спокойные и доброжелательные. Любое занятие, которым займется человек, даже если они посвящены работе по дому или своему хобби, неизменно увенчаются успехом. В это время можно – и нужно – заниматься спортом: тренировки пойдут на пользу и практически не вызовут усталости. Звезды также настоятельно рекомендуют признаваться в любви, назначать на эти дни помолвки и свадьбы.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам звезды приготовили приятный сюрприз – встречу с человеком, которого они давно не видели и по которому очень скучали. Даже в наше – мягко говоря, непростое – время эти выходные могут стать для представителей знака одними из самых романтичных в их жизни, а уж каким образом распорядиться этими благоприятными обстоятельствами, будет зависеть только от них самих. Во всяком случае, им стоит подумать над тем, чтобы снова не потерять друг друга на долгое время.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы наконец-то смогут осуществить то, о чем мечтали предыдущие полгода – отдохнуть. При этом совершенно неважно, куда именно они поедут, как, впрочем, и то, что их отдых окажется непродолжительным – этих двух дней им вполне хватит для того, чтобы полностью восстановить силы – причем не только физические, но и моральные. Позитивная энергетика нынешних двух дней будет настолько сильна, что представителям знака покажется, будто бы этот уикенд длился вечно.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам желательно, как говорят в таких случаях, поспешить на встречу с прекрасным. Поход в оперный театр, на симфонический концерт или в музей окажется для них не просто возможностью поставить "галочку" в перечне проведенных мероприятий, а настоящим удовольствием. Результат усилится, если они отправятся наслаждаться музыкой или живописью не в одиночестве, а в компании друзей, которые так же тонко чувствуют искусство, как и они сами.

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