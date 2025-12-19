Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 20-21 декабря

Гороскоп / © Credits

Суббота, 20 декабря, — день перехода от старого, заканчивающего лунного месяца к новому, молодому. Энергии первой его половины не самым приятным образом повлияют на нашу психику — мы станем нервными и раздражительными, а некоторые даже агрессивными, поэтому от общения с окружающими — даже если речь идет о близких людях — лучше отказаться.

Из дома тоже без крайней надобности желательно не выходить, что для начала уикенда вполне логично. К вечеру атмосфера улучшится и, значит, можно будет позволить себе занятия, не требующие особых энергетических — прогулки, посещения арт-объектов, встречи с людьми, которые нас не потревожат — близкими друзьями и родственниками, любимыми.

Также звезды советуют посвятить вечер формированию своего будущего: прагматикам можно составлять планы на будущее, романтикам — мечтать о самых разных событиях, включая те, которые на первый — да и на второй — взгляд кажутся невозможными. Астрологи уверены: все, что будет намечено в это время, обязательно сбудется.

Воскресенье, 21 декабря, также решительных действий не предполагает. Нужно продолжать строить планы на будущее, обдумывая — и, по возможности, визуализируя — каждую деталь, даже если она будет казаться незначительной. При желании можно даже начинать работать над воплощением своих планов в жизнь, но только во второй половине дня и без излишнего энтузиазма — сил на полноценные действия, какой бы характер они ни носили, пока не хватит. Кому повезет в такое — спокойное и даже слегка замедленное — время?

Овен

Овнам — особенно тем из них, кто давно пребывает в стабильных и счастливых, но уж слишком спокойных отношениях — звезды приготовили сюрприз, а точнее, соблазн закрыть одну страницу своей жизни и тут же открыть другую. Судьба может принести в их жизнь нового человека, с которым все будет иначе — более ярко, страстно, увлекательно, но для этого придется расстаться с прежним партнером, с котором представители знака провели много лет. Что они в результате выберут — постоянство или романтику — решать только им.

Близнецы

Близнецам звезды дадут понять, что усидеть одновременно на двух стульях, как они привыкли это делать, на этот раз не удастся. Рано или поздно придётся выбирать что-то одно — более интересное и важное, и, похоже именно сейчас такой момент истины для них настал. Скорее всего, сложный вопрос, который им предстоит решить, касается места пребывания: в последнее время они, что называется, живут на две страны, постоянно переезжая то туда, то обратно. Похоже, пора пожертовать старым «берегом» ради нового, где их ждут блестящие перспективы.

Стрелец

Стрельцам, даже если в это время они с головой уйдут в предпраздничные хлопоты, желательно выкроить время и посетить какое-то культурное мероприятие, лучше всего — выставку живописи. Они не только получат эстетическое удовольствие, что для представителей знака очень много значит, но и, возможно, найдут повод резко изменить свою жизнь. Есть вероятность того, что, столкнувшись с чужим творчеством, они захотят создать что-нибудь самостоятельно, и кто знает, к каким профессиональным и творческим высотам их это приведет.