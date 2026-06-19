Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 20-21 июня

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Субботу, 20 июня, активным действиям лучше не посвящать — день предназначен для умственных и интеллектуальных занятий. Это также время обострения интуиции и проявления экстрасенсорных способностей, которые могут проявиться даже у людей, которые в них категорически не верят.

Именно эти качества могут помочь найти ответ на важный вопрос, который мы задаем себе уже довольно давно. В целом же, день отличает спокойная и неторопливая энергетика, серьезных событий — особенно негативных — в этот день ждать не приходится, поэтому поводов для волнений не предвидится. Окружающие люди будет настроены по отношению друг к другу максимально доброжелательно, поэтому к ним можно будет обращаться с любыми просьбами — помощь обязательно придет.

Воскресенье, 21 июня, день мощной энергетики, которая — при условии бережного к ней отношения — позволит провести день в хорошем ритме и даст возможность добиться серьезных результатов, в выходной день они скорее всего коснутся занятий спортом или хобби. В это время Луна будет благоволить к тем, кто помогает людям, которые нуждаются в поддержке, и защищает несправедливо обиженных: такие поступки окажут позитивное воздействие не только на самого человека, но и на мир в целом Кому повезет в такое интересное время?

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Овен

Овны смогут сделать то, к чему стремились довольно долго — наладить испортившиеся отношения с близким человеком, а то и всей своей семьей. Для этого им нужно сделать совсем немного — организовать праздник для самых близких. Он не обязательно должен быть шумным и бурным — в наше время для многих это может быть неудобным, но обязательно с доброжелательной атмосферой.

В такой обстановке любые разговоры пойдут легче, а понять друг друга будет гораздо проще — в результате от старой и неприятной ссоры не останется и следа, она испарится, как капля воды на солнце.

Дева

Девам звезды настоятельно рекомендуют отправляться в путешествие, о котором они давно мечтали. В это время — в сезон отпусков — речь, скорее всего, пойдет о поездке на море — как за рубежом, так и в своей стране. Тот факт, что времени на отдых будет объективно немного, никак не скажется на его качестве: дни, максимально насыщенные событиями, позволят восстановить силы так, как будто бы это был полноценный отпуск.

Ну, а тем, кто сможет себе позволить не возвращаться домой к понедельнику, а провести на морском берегу еще какое-то время, повезет вдвойне.

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Водолей

Водолеям, которых накануне осенила по-настоящему гениальная идея в сфере, занимающей большую часть их жизни, не станут делать перерыв на выходные, поскольку захотят немедленно приступить к ее воплощению в жизнь. И звезды не станут их отговаривать: по их мнению, в эти дни сложатся максимально благоприятные условия для того, чтобы работа шла легко, а ее результат превзошел все ожидания.

В итоге представители знака смогут не только усилить свой профессиональный авторитет, но и неплохо заработают, что для них сейчас очень важно.

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