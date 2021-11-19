Кому из знаков Зодиака повезет в выходные  20-21 ноября

Нынешние выходные – 20 и 21 ноября – идеально подходят для того, для чего они, собственно, и предназначены – для отдыха и релакса.

И если один день предназначен для активного отдыха, то второй позволит не только перевести дух после праздников, но и – при помощи релакса – набраться сил и энергии для следующей рабочей недели. Кому повезет в это приятное во всех отношениях время?

На субботу, 20 ноября, выпадает лунный день, связанный с праздниками и весельем. На такую его особенность люди обратили внимание еще в античные времена, поэтому именно на это время назначали празднества, посвященные культу бога виноделия Вакха. Нынешняя суббота не станет исключением: она хороша для торжеств для любой возрастной категории – от маленьких детей до пожилых родственников. Единственное, о чем важно помнить в это время – о необходимости контролировать свои эмоции и, как следствие, свое поведение. Велика вероятность того, что уже наутро воскресенья многим станет стыдно за то, что они сказали или сделали, которые могут оказаться самыми неожиданными – вплоть до танцев на столе. Воскресенье, 21 ноября, категорически не подходит для серьезных дел, но если профессиональные вопросы в выходной вряд ли кто-то станет решать, бытовые хлопоты будут буквально притягивать к себе. Несмотря на желание навести порядок в доме, чтобы в будни не отвлекаться на эти занятия, не стоит ими соблазняться – успехом они не увенчаются. Лучше посвятить этот день отдыху – как активному, так и пассивному.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам звезды советуют заняться творчеством – правда, с одним условием: оно должно быть для них не работой, а удовольствием. Впрочем, если в эти дни представителям знака смогут создать что-то действительно стоящее – например, написать картину, сочинить рассказ, сшить или связать платье, в котором не стыдно будет выйти на подиум – их творчество со временем вполне сможет стать настоящей работой – то есть, бюджетообразующим делом. Но это произойдет энное время спустя, пока же нужно просто провести время с наслаждением.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам в эти дни рекомендуется прислушаться в своей интуиции, она поможет им сделать важные – руководящие – выводы их будущего. Именно сегодня, рассматривая разные варианты своего бизнеса и определяя перспективность разных направлений, они смогут выбрать самый лучший из них, но только в том случае, если отбросят в сторону доводы разума. В этот день он будет не в лучшей форме, поэтому подведет, а вот интуиция, основываясь на наблюдениях и соображениях подсознания, поможет сделать единственно верный вывод.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям звезды советую сконцентрироваться на личной жизни, тем более, что у них будут все шансы для того, чтобы она – и сейчас, и в будущем – сложилась наилучшим образом. Отношения, которые завяжутся в это время, имеют все шансы на счастливое продолжение. Велика вероятность того, что они приведут к официальной регистрации брака, который продлится долго и будет удачным: супругов свяжет не только любовь и страсть, но и одинаковое мировоззрение, что цементирует семью крепче любых других факторов.

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