Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 20-21 сентября

Суббота, 20 сентября, — самый частый и спокойный день лунного календаря, который нельзя «загрязнять» ничем — не только злыми словами и действиями, но и недобрыми мыслями. Негатив может нарушить гармонию не только в нашей душе, но и в мире в целом, и неизвестно, как это отразится на существовании всех и каждого.

Астрологи рекомендуют в это время держать под контролем эмоции, следить за словами, не допуская критики и уничижительных замечаний — впрочем, это не стоит делать всегда. С утра поддержание хорошего настроения будет зависеть от наших усилий — лучших способом достичь его станет медитация, но если не удастся это сделать, то уже в послеобеденное время оно воцарится в душе само по себе.

Благоприятное время для общения с родственниками — причем они будут нужны нам даже больше, чем мы им: есть вероятность получить ценный и своевременный совет, который они дадут нам с высоты своего опыта.

На воскресенье, 21 сентября, выпадает на первый день лунного месяца, а это значит, что активность желательно свести к нулю — сил для нее будет очень мало. Зато можно мечтать о воплощении в реальность самых, казалось бы, несбыточных желаний, всего лишь визуализируя их. А вот доверять малознакомым людям, особенно в вопросах, которые касаются финансов, нежелательно, а еще лучше — несмотря на обещанную синоптиками хорошую погоду — вообще ограничить общение с окружающими.

Близнецы

Близнецы могут получить внезапную прибыль, на которую они не рассчитывают, что не сделает ее менее приятной. Главное — не бросаться сразу же из тратить, а дать им, так сказать, отдохнуть пару дней, само же время желательно посвятить планированию покупок, которые необходимо совершить представителям знака. Только тщательно все продумав, удастся избежать бессмысленного транжирства, а приобрести именно то, что действительно важно и нужно.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют приступать к процессу, который они долго откладывали на потом, но теперь поняли, что дальше тянуть невозможно — к ремонту. Правда, стартовать им нежелательно — выходные нужно потратить на планирование ремонтных работ и заказы, а, возможно, и закупку строительных и отделочных материалов — в это время им удастся найти именно то, что идеально подходит к воплощению их грандиозных дизайнерских идей.

Козерог

Козерогам нынешние выходные — или хотя бы их часть — желательно провести с родными и близкими людьми, особенно если они давно не собирались всей семьей. Такая встреча не только подарит положительные эмоции, в которых сейчас так нуждаются представители знака, но позволит им пополнить запас позитивной энергии, в последнее время стремящейся к нулю, так что ни в коем случае не следует отказываться от семейного обеда или ужина — тут как получится.

