Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 20-21 января

Нынешние выходные, 20 и 21 января, одинаково хорошо подходят для отдыха, но только в том случае, если он будет активным – пассивное времяпрепровождение пойдет наперекор лунным энергиям дней.

Суббота, 20 января, – день мощной энергетики, которую звезды рекомендуют направить не на результат, а на процесс: поскольку речь идет о выходном, можно предположить, что касаться это утверждение будет хлопот по дому или событий в личной жизни. Воскресенье 21 января, также располагает к активным действиям – например, занятия спортом, лучше всего – на свежем воздухе. Также в этот день каждому придется отвечать за поступки, которые были совершены в предыдущий временной период – тут, как говорится, что было "посеяно", то придется и "пожать". Кому повезет в это время?

Близнецы

У Близнецов на первый план выйдут отношения с любимым человеком – они займут все мысли и время представителей знака. Можно – и даже нужно – назначать свидания, они – особенно если постараться – пройдут в романтическом стиле и запомнятся надолго, а то и на всю жизнь. Ну а вишенкой на торте вполне может стать важное объяснение – признание в любви или предложение руки и сердца.

Лев

Львов ждет приятный сюрприз, который коснется кого-то из людей, находящихся в их окружении. Долгое время они относились к нему без должного внимания, можно даже сказать – с пренебрежением, поскольку мало общались с этим человеком и практически ничего о нем не знали. В эти дни, поговорив по душам, они поймут, как много потеряли, отказавшись от общения – этот человек теперь станет их другом.

Скорпион

Скорпионам максимум времени нужно провести с семьей. Лучше всего – собрать всех своих родных под одной крышей, устроив небольшой – не шумный и суетливый, а спокойный и душевный – праздник. Возможно, такое времяпрепровождение станет для самих представителей знака и их семьи доброй традицией, которой станут придерживаться не только они, но и их потомки – дети и внуки.

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