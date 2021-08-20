Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 21-22 августа

Субботу, 21 августа, с полным правом можно назвать временем исполнения желаний – его мощная энергетика сделает возможным осуществление любых, даже самых смелых планов. В воскресенье, 22 августа, лучше затаиться и не делать резких движений – в противном случае можно попасть в неприятную историю. Так кому повезет в выходные – 21 и 22 августа?

Суббота, 21 августа, будет наполнена мощной позитивной энергетикой, которая сделает успешными любые начинания – как профессионального, так и личного свойства, вот только удача улыбнется только тем, кто не будет ждать милости от природы, а возьмет свою судьбу в собственные руки. Впрочем, не стоит этого бояться: усилий для достижения целей понадобится куда меньше, чем обычно, а результаты работы всерьез порадуют.

Воскресенье, 22 августа, довольно сложный день с негативной энергетикой и многочисленными соблазнами, которые негативно скажутся на здоровье (это касается желаний съесть или выпить что-нибудь запретное) и течении жизни в целом. Работой – благо, на календаре выходной – в это время заниматься не стоит, общение с людьми – особенно родными и близкими – лучше сократить до минимума, да и свой дом желательно покидать только в случае крайней необходимости – родные стены помогут пережить этот непростой день.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам звезды настоятельно рекомендуют в субботу приступить к реализации проекта, к которому они давно и усердно готовились. Сегодня, несмотря на выходной, обстоятельства сложатся самые благоприятные – грех этим фактором не воспользоваться. Причем выложиться придется на полную катушку, зато и результат порадует – он будет виден уже после первого дня работы. В воскресенье лучше воспользоваться привилегиями выходного дня и как следует отдохнуть – от работы проку все равно не будет.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, которые крайне редко играют в казино или на автоматах, в субботу не помешает небольшая доля риска – это тот случай, когда его можно назвать благородным делом, поскольку удастся выиграть неплохую сумму денег. Главное, прислушиваться к своей интуиции – она подскажет, на какой цвет или на какую цифру ставить, а также билет какой лотереи приобрести. В воскресенье можно спокойно почивать на лаврах – все равно интересных событий в этот день не будет.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи могут рассчитывать на событие, которого они ожидают уже довольно давно: с большой долей вероятности в субботу любимый человек предложит изменить статус отношений с необременительного сожительства на предполагающий ответственность официальный брак. Даже если ему не хватит фантазии обставить объяснение в романтическом ключе, сцена все равно окажется достаточно трогательной для того, чтобы ответить да. Воскресенье желательно провести вдвоем, не выходя при этом из дома.

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