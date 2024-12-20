Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 21-22 декабря

Нынешние выходные – 21 и 22 декабря – предназначены как для активных действий, так и для умственной деятельности: любое направление окажется успешным – главное, определить цель и двигаться к ней.

Суббота, 21 декабря, – день революционных перемен во всех сферах жизни, когда необходимо активно действовать, не делая перерывов и уж тем более не пятясь назад – мощной энергией, которую предоставят нам в это время звезды, необходимо использовать с максимальной эффективностью. Как адаптировать особенности нынешнего лунного дня к дню выходному, каждому из нас нужно решать самостоятельно: можно как решать профессиональные задачи (жаль терять такое благоприятное время!), так и активно отдыхать – например, заниматься спортом.

Воскресенье, 22 декабря, – день значительного усиления умственных способностей, когда можно получать новые знания (они будут усваивать легко и быстро) и делиться имеющимся опытом с теми, кому он может пригодиться, а также заниматься благотворительностью. А вот спортом в этот день лучше не заниматься – слишком велика вероятность досадных травм. Кому повезет в такое продуктивное время?

Рак

Раков ждет приятное известие, которое коснется преимущественно их личной жизни. Для каждого представителя знака ситуация проиграется по-своему, но неизменными останутся приятные эмоции, которые они получат в результате. Один из самых распространенных вариантов: представители знака могут узнать, что человек, которому они втайне симпатизируют, испытывает к ним романтические чувства а, значит, вполне вероятно новые – серьезные и продолжительные – отношения не за горами.

Весы

Весы верят в чудеса, наверное, поэтому они довольно часто с ними происходят. Нынешние выходные исключением не станут, особенно если учесть, что до наступления самых волшебных праздников – Рождества и Нового года – остаются считаные дни. Сюрприз, который их ожидает, будет касаться той сферы жизни и деятельности, которая в данный момент является самой важной сферы жизни и деятельности: для одних ею станет работа и карьера, а для других – личная жизнь.

Скорпион

Скорпионам надо приготовиться к приятным событиям, связанными с их детьми. Что это будет – победа в научной олимпиаде, успешное участие в спортивных соревнованиях, окончание школы или первое место в творческом конкурсе – звезды сказать не могут, поскольку семейная ситуация у всех представителей знака отличаются, но главным остается одно: необходимо подумать о том, как, если можно так выразиться, премировать своего ребенка – родительская оценка для него особенно важна.

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