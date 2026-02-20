Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 21-22 февраля

Гороскоп / © Credits

Суббота, 21 февраля, — время решительных поступков, которые — даже относясь к бытовой сфере — должны быть по-настоящему грандиозными, касающиеся ремонта или строительства нового жилья. Единственное исключение — финансовые операции, которые могут быть только минимальными, в противном случае они могут привести к серьезным материальным потерям. А вот отправляться в поездки и переезжать на новое место жительства не только можно, но и нужно. Что до отдыха, то он должен быть только активным — пассивное времяпрепровождение не приветствуется.

В воскресенье, 22 февраля, желательно повести время в одиночестве, подумав о том, как складываются наши профессиональные и личные дела, и что мы можем — и должны сделать для того, чтобы сделать их лучше. Из-за повышенной эмоциональности и обидчивости в отношениях любое, даже незначительное, выяснение отношений может привести к ссорам и конфликтам, так что лучше их избегать. Кому повезет в такое — возможно, непростое, но интересное — время?

Рак

Ракам звезды советуют оказать помощь тем, кто станет их о этом просить — добрые дела принесут им не только моральное удовлетворение, но и реальную, хоть и совершенно неожиданную пользу. Дело в том, что, занимаясь решением чужих проблем, они смогут отыскать, а затем и ликвидировать собственную, которая незаметно вносила в их существование серьезный диссонанс. Можно сказать, что после этого представителям знака станет легче дышать — причем, не только в переносном, но и в прямом смысле этого слова.

Дева

Девам — особенно тем из них, кто в последнее время чувствует, что семейная жизнь, как говорится, трещит по швам, не стоит отказываться от встречи с человеком, с которым их в недавнем — или далеком — прошлом связывали близкие отношения. Возможно, им даже не стоит ждать, пока она произойдет случайно, а решительно взяться за ее организацию. Трудно сказать, изменят ли такое свидание жизнь представителей знака, но за то, что с ее помощью они смогут по-другому посмотреть на сложившийся обстоятельства, вполне можно ручаться.

Козерог

Козерогам желательно посвятить это время близким и любимым людям, устроив им небольшой праздник. Звезды советуют им продумать план «мероприятий», которые будут интересными для всех возрастных групп, приготовить пусть и небольшие, но приятные подарки0сувениры и просто подумать, какие добрые слова они смогу сказать каждому. В таком случае они не только порадуют окружающих, но и получат свою порцию радости и заряд оптимизма, а именно им в последнее время так не хватало.

