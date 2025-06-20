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Суббота, 21 июня, астрологи рекомендуют провести в одиночестве, оставшись наедине со своими мыслями – погружение в свой внутренний мир позволит переосмыслить жизненные обстоятельства, в которых мы очутились, и наметить схему последующих действий.

Также очень важно обращать внимание на знаки судьбы, которые будут попадаться повсеместно – их подсказки» также очень важны в это время, поскольку укажут, в чем состоит суть имеющейся проблемы. В воскресенье, 22 июня, из дома нежелательно выходить вообще, в противном случае велик риск попасть в водоворот серьезного конфликта, к которому мы, скорее всего, не будем иметь никакого отношения. Если же выход на улицу окажется объективно необходимым, не стоит затягивать этот процесс, и – главное! – не стоит ни с кем общаться и, уж тем более, реагировать на чьи-то недружелюбные слова или действия. Кому повезет в такое время, несмотря на его негативную энергетику?

Овен

Овны, которые решат на выходных заняться работой, могут рассчитывать на успех во всех сферах своей профессиональной деятельности. Трудоспособность превысит все возможные пределы, в результате удастся сделать гораздо больше того, на что представители знака изначально будут рассчитывать. Главное – не спешить, двигаясь к поставленной цели постепенно и поступательно, переходя от решения одной задачи к другой и от простых решений к сложным.

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Весы

Весам звезды рекомендуют посвятить выходные дни подготовке документов на участие в международных программах и получение грантов на работу над проектами – преимущественно связанными с журналистской и литературной деятельности. Если представителям знака удастся правильно рассчитать все факторы и грамотно прописать все необходимые направления будущей работы, уже в понедельник можно будет подавать документы на конкурс – без сомнения им удастся победить.

Водолей

Водолеи могут получить хорошее известие, которого они так долго ждали, что в последнее время малодушно перестали на него надеяться. Единого смысла такой – благой – вести не будет, для каждого представителя знака она станет своей. Зато последствия такого звонка или сообщения в мессенджере окажутся одинаковыми для всех – долгожданная радость придаст им сил – как моральных, так и физических, что самым позитивным образом скажется на жизни представителей знака.