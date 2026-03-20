Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 21-22 марта

Нынешние выходные — 21 и 22 марта — не самое лучшее время для общения с другими людьми, но это не значит, что они не подходят для полноценного отдыха, главное — правильно его распланировать.

Суббота, 21 марта, лунный день, когда на небе впервые появляется молодой лунный серпик. Его характеризует мощный прилив космической энергии, вызывающи у нас не только желание активно действовать, но и раздражение, порой перерастающее в агрессию — как правило, она выливается на тех, кто находится рядом.

Общаться с окружающими людьми в это время нужно осторожно, удерживая их на некотором расстоянии, поскольку любая ссора будет иметь безобразный вид и крайне неприятные последствия. Зато появившиеся в огромном объеме силы можно — и нужно — использовать для занятий, которые требуют серьезных усилий — например, для творчества или уборке в доме, особенно если — по причине занятости — мы давно ее не делали.

Отдыхать — в традиционном смысле этого слова — в такой день нежелательно: бурлящая внутри нас энергия все равно не даст полежать на диване перед телевизором, но можно заниматься спортом — особенно, максимально активными его видами.

Воскресенье, 22 марта, одним из символов которого не зря является зеркало, несет нам массу открытий, касающихся нас самих. Обстоятельства складываются таким образом, что мы получаем возможность посмотреть на себя со стороны, осознав причины своих достижений и промахов, какой бы сферы жизни они ни касались.

Поскольку сопутствующий этому пониманию внутренний процесс требует спокойствия, сосредоточенности и уединения, общение с окружающими — в том числе, и близкими — людьми желательно сократить. Время также можно посвятить — на выбор — отдыху или накопившимся за последнее время домашним делам. Кому повезет в такое интересное время?

Телец

Тельцы в эти дни будут одинаково успешны в любых делах — начиная от хозяйственных хлопот до личной жизни и профессиональных проектов, которыми можно заниматься, несмотря на выходные. То, какой сфере им нужно уделить особое внимание, представители знака прекрасно знают сами, поскольку у каждого из них она своя, а вот объединит их в данном случае необходимость направить на решение важных для их вопросов всю имеющуюся у них в наличии энергию, которой будет много. И тут очень важно не позволить ей управлять собой, что вполне может случиться, а взять ее в сои руки.

Весы

Весы вполне могут попасть в разряд главных счастливчиков зодиакального круга, к которым звезды в нынешние выходные окажутся особенно благосклонными. Успех будет сопутствовать представителям знака во всем, но особое внимание им все-таки следует обратить на события, происходящие в личной жизни. При этом совершенно неважно, состоят ли они с кем-то в отношениях или только ищут человека, которого могли бы полюбить, поскольку в первом случае их ждет перезагрузка существующих личных обстоятельств, а во втором — долгожданная встреча, которая моментально — и надолго — изменит их жизнь к лучшему.

Водолей

Водолеям звезды советуют запомнить — а еще лучше, записать — все, что им приснится нынешней ночью, поскольку увиденное станет для них важной — как житейской, так и профессиональной — подсказкой. Возможно, понять ее смысл и, уж тем более, применить новые знания на практике, удастся не сразу, но со временем станет понятно, что им — в буквальном смысле слова — нет цены. Особенно важными они станут для представителей знака, занимающихся творчеством: им удастся найти такое применение своим креативных способностей, которое позволит им прославиться и неплохо заработать.

