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Суббота, 21 ноября — день, символом которого является колесо: он возвращает в нашу жизнь прошлое — прежде всего людей, а иногда и связанные с ними события.

Их цель, не только — и не столько — ностальгия по былым событиям, которые — по прошествии времени — кажутся приятными, даже если таковыми их можно назвать с натяжкой, но и «работа над ошибками», совершенными нами ранее. В большинстве случаев таким образом удается сбросить с плеч — или души — тяжелый груз, который значительно осложнял наше существование.

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Воскресенье, 22 ноября — день, обладающий мощной созидательной энергетикой, который несет удачу всем, кто, несмотря на выходной, готов перейти от слов к делу. При этом очень важно учесть выводы, сделанные из своих удач и ошибок накануне.

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А вот принимать важные решения любого характера в это время нежелательно — с большой долей вероятности они окажутся ошибочными. Кому повезет в такое многообещающее время?

Телец

В жизни Тельцов может неожиданно появиться когда-то очень дорогой им человек, о котором они в последнее время и думать забыли. Эта встреча — как, впрочем, и многие другие в жизни представителей знака в данный период — не будет случайной. Ее цель — дать им информацию, которая до сих пор была от них скрыта.

Вооружившись этими знаниями, они смогут достичь гораздо более весомых результатов — как в работе, так и в личной жизни, особенно если им удастся правильно ими распорядиться, направив на активные — результативные — действия.

Весы

Весы могут получить вполне ощутимый и серьезный толчок, который буквально заставит их работать над переменами в самых главных для них отраслях жизни и деятельности, добиваясь серьезных результатов.

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Представители знака и сами знают, как давно они в них нуждаются, но свойственная им от природы страсть к колебаниям, до сих пор не давали им возможности действовать активно и решительно. Теперь же, похоже, отступать им будет некуда, а, значит, вскоре они смогут похвастаться тем, что их жизнь резко изменилась в лучшую сторону.

Стрелец

Стрельцы, которые, несмотря на всю свою решительность — а в некоторых случаях и опрометчивость — не знали, как поступить в сложившейся ситуации, а потому буквально не могли сдвинуться с места, наконец-то получат знак, подсказывающий им правильный порядок действий.

Скорее всего, это станет результатом беседы с человеком, которому представители знака доверяют безоговорочно, поэтому при встрече им очень важно прислушаться к его словам и сделать из них правильные выводы. Ну а дальше — дело техники: надо будет двигаться вперед, а это представители знака делать умеют.

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