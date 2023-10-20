Кому из знаков Зодиака повезет в выходные – 21-22 октября

Нынешние выходные подходят исключительно для пассивного отдыха, поскольку любой другой – особенно активный – может представлять для человека опасность – как физического, так и морального свойства.

21 и 22 октября – дни хоть и переменчивой, но – как в первом, так и во втором случае – непростой энергетики, которая – по разным причинам – делает сомнительными решительные действия. Кому повезет в это непростое время?

Суббота, 21 октября, – время, когда настроение даже у самых веселых и оптимистично настроенных людей оставляет желать лучшего. Астрологи считают, что в этот день необходимо каяться, признавать ошибки, признавать свою вину и просить прощения у тех, кого обидели. Это также благоприятное время для того, чтобы расставлять точки над "и" в отношениях с близкими людьми: завершать или, наоборот, начинать их с чистого листа.

Воскресенье, 22 октября, – день активизации сил зла, поэтому важно соблюдать осторожность во всех сферах жизни. Нежелательно покидать свой дом, особенную опасность может представлять посещение парикмахерской, вне зависимости от того, какие процедуры там намечаются – в любом случае они будут иметь негативные последствия. Лучшим отдыхом в этот день станет домашнее времяпрепровождение, тем более что в родных стенах можно найти себе занятие по душе – от уборки до хобби.

Близнецы

Близнецы могут рассчитывать на удачу в решении финансовых вопросов. Разумеется, у каждого из представителей знака будет свой сценарий получения прибыли, неизменным останется одно: у всех значительно улучшится материальное положение. Останется только подумать о том, как и на что потратить деньги, с чем, впрочем, у них проблем не предвидится – на этот счет у них всегда есть выгодный план.

Весы

Весов ждет везение в личной жизни, на которое многие из них уже перестали надеяться. Богатство вариантов предполагает любое развитие событий – от признания в любви до согласия на предложение руки и сердца, главное, принимая решения, сделать то или другое, прислушиваться к своим чувствам – разум, вопреки всеобщему заблуждению о том, что даже в таких случаях возможен расчет, если он правильный, даст сбой.

Водолей

Водолеям звезды дадут возможность позаботиться не о других, а о себе. Нельзя сказать, что представители знака часто забывают о собственной персоне, но сегодня с полным правом можно сказать, что они давно этого не делали, а значит, необходимо исправить допущенную ошибку. Главное, снять напряжение, скопившееся за последнее время, – например, посетить SPA-салон или устроить его на дому.

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