Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 21-22 января

Нынешние выходные одинаково хорошо подходят как для работы, так и для отдыха, но для активной деятельности нам может элементарно не хватить сил, поэтому лучше посвятить время их восстановлению.

Дни 21 и 22 января находятся на стыке двух лунных месяцев, поэтому энергетика этих суток слабовата – нежелательно планировать на это время реализацию серьезных проектов, даже если они касаются решения хозяйственных вопросов, лучше посвятить его отдыху и релаксации. Кому повезет в эти дни?

Суббота, 21 января, – день сложный и неоднозначный: с самого утра над нами будут сгущаться энергетические тучи, вызывающие раздражительность по любому – даже самому незначительному – поводу. В такое время астрологи рекомендуют держать под контролем эмоции, меньше общаться с окружающими и без особой необходимости не покидать стен родного дома. Главное в это время – удержаться от вероятных конфликтов, тогда уже во второй половине дня наступит эмоциональный перелом – негатив сменится позитивом. Правда, сил на активные действия почти не останется, но и необходимости в них, скорее всего, не будет – вечер субботы желательно провести в спокойной расслабляющей обстановке за чтением хорошего романа или просмотром нового сериала.

В воскресенье, 22 января, сил – как физических, так и моральных – прибавится, но тратить их на серьезные дела по-прежнему не следует – все-таки на календаре выходной, который лучше потратить на более приятные занятия. Если же сидеть без дела окажется совсем невмоготу, можно заняться составлением планов на будущее – можно и нужно ставить перед собой амбициозные профессиональные цели.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы получат массу оснований для довольства собой: потенциальные работодатели по достоинству оценят их профессиональные достижения и сделают – пусть пока и неофициально – очень интересное предложение. Приняв его, представители знака смогут не только реализовать свой творческий потенциал и амбиции, но и неплохо заработать, что для них не менее – а возможно, и более – важно.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам звезды приготовили встречу с человеком из прошлого, с которым они не виделись очень давно, что не мешало им все это время думать о нем. Свидание окажется приятным во всех отношениях: во-первых, собеседникам будет о чем вспомнить, а во-вторых, выяснится, что в отношениях рано ставить точку – велика вероятность того, что они продолжатся, причем с гораздо большим успехом, чем раньше.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам повезет в личной жизни, которая в это время выйдет на первый план. В отношениях с любимым человеком – особенно на первой их стадии – важно не делать резких движений и не форсировать события, это может напугать партнера. Представители знака, интуитивно пришедшие к этой мудрости, возможно, именно в это время получат благодарность от судьбы – например, предложение руки и сердца.

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