Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 21 и 22 сентября

Нынешние выходные, 21 и 22 сентября, подходят как для отдыха, так и для работы, главное – определить, что для нас важнее в данный конкретный момент времени, и выбрать для деятельности правильный день.

Суббота, 21 сентября, один из самых темных – "сатанинских" – дней лунного календаря, который, тем не менее, идеален для выходного. Поскольку в это время нежелательно выходит на улицу и общаться с посторонними людьми (да и с близкими его лучше сократить), сложатся благоприятные условия для домашних дел, наведения порядка и уюта, готовки – особенно выпечки, что осенью – особенно при переходе от тепла к прохладе – очень важно, и собственно отдыха. Можно – и нужно – читать, смотреть кино и сериалы, и даже спать полдня – а как иначе восстановить силы для новой рабочей недели?

Если же есть необходимость подготовиться к серьезной – в том числе и профессиональной – работе, то вполне можно посвятить день – или хотя бы его часть – и этому, тем более что в воскресенье, 22 сентября, можно приступать к реализации любого проекта. Энергий этого дня позволят взять любую вершину во всех сферах деятельности, причем, отдых в этом смысле – не исключение, главное, чтобы он был максимально активным. Кому повезет в это время?

Телец

Тельцы смогут провести время в свое удовольствие, что само по себе для них уже большое везение – в силу постоянной профессиональной занятости им не так уж часто удастся уделить себе должное внимание даже в выходные дни. Но нынешние суббота и воскресенье станут приятным исключением из правила: представители знака займутся тем, что приносит радость именно им, а это в каждом случае строго индивидуально.

Рак

Раки могут получить приятное известие, которого они ожидают так давно, что в глубине души уже перестали на него надеяться. Но, как выяснится, чудеса в нашей жизни еще случаются, и очень часто это происходит тогда, когда его совсем не ждешь – вот как в эти выходные. Представителям знака не стоит стесняться своей радости – они ее заслужили редкой для нашего времени уверенностью в том, что все обязательно будет хорошо.

Скорпион

Скорпионы часто устраивают сюрпризы для близкого человека, и с такой же – завидной – регулярностью получают их в ответ, поэтому их трудно удивить чем-то в этом роде. Но в нынешние выходные их любимому это удастся: придуманный ими сценарий праздника сценарий превзойдет любые – даже самые романтичные – фантазии, останется только порадоваться, а заодно и лишний раз убедиться в том, что любовь творит чудеса.

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