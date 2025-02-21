Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 22-23 февраля

Энергетика нынешних выходных – 22 и 23 февраля – является прямо противоположной, поэтому жизнь в эти два дня будет напоминать американские горки, предусматривающие как резкий подъем, так и спуск.

Субботу, 22 февраля, необходимо посвятить осуществлению серьезных – можно даже сказать, глобальных – проектов, которые – с учетом статуса выходного дня – скорее всего, окажутся хозяйственными. Можно также совершать решительные поступки и принимать смелые решения, которые коренным образом могут изменить жизнь. Конфликтов с окружающими людьми быть не должно, поэтому можно общаться на любом уровне – договориться удастся со всеми.

Воскресенье, 25 февраля, нужно провести в полном одиночестве, сосредоточившись на внутреннем мире, что позволит переосмыслить свою жизнь, сделав важные выводы как из достижений, так и из поражений. Важно также обратить внимание на знаки судьбы, которые могут в большом количестве попадаться то там, то тут. Кому повезет в такое многообещающее время?

Овен

Овны могут рассчитывать на исполнение желания, о котором довольно долгое время они могли только мечтать, теперь же эти – даже самые смелые грезы – могут стать реальностью, главное, быть готовыми к тому, что это произойдет, и не растеряться. А заодно и понять, что делать – и о чем мечтать – дальше, поскольку, наконец-то получив желаемое, представители знака могут почувствовать себя, что называется, не у дел и заскучать.

Дева

Девы вполне могут рассчитывать на крупные финансовые поступления, которые, несмотря на выходные, поступят к ним именно в эти дни. Звезды советуют представителям знака не торопиться их тратить – пусть хотя бы эти пару дней полежат в кошельке. Во-первых, так им удастся ускорить и усилить денежный поток, текущий к ним от Вселенной, а, во-вторых, в начале недели они смогут потратить деньги хладнокровно и с умом.

Козерог

Козероги, являющиеся едва ли не главными скептиками Зодиака, скептически относятся ко всему, что не укладывается в материалистическую картину мира, в эти дни столкнуться с тем, что иначе как чудом не назовешь. Для каждого представителя знака оно обретет свою – только для него важную – форму, но, главное, они уже не будут сомневаться в том, что чудеса в нашем мире хоть и не часто, но все-таки случаются.

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