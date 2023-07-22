Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 22-23 июля

Нынешние выходные подходят для отдыха лишь частично: - для того, чтобы расслабиться и порелаксировать, дни окажутся слишком беспокойными, поэтому для них нужно будет найти другое занятие.

22 и 23 июля побездельничать не удастся, даже если очень захочется, поэтому можно – и нужно – действовать, главное, чтобы наши поступки соответствовали энергиям каждого из этих дней. Кому повезет в это время?

Суббота, 22 июня, день, когда нежелательно бездействовать, но есть одно условие: физическому труду желательно предпочесть умственный. Тем, чья работа связана с интеллектуальной деятельностью, не возбраняется ею заняться. Возможно, делать это стоит не таком – ускоренном – режиме как в будний день, но определенных успехов в таком случае удастся достичь. Если необходимости в работе нет или человек с умственной работой никак не связан, ему можно – и нужно – читать серьезную литературу или, например, разгадывать кроссворды: такое занятие не только отвлекает от навязчивых мыслей, но и тренирует ум. В воскресенье, 23 июля, организм будет переполнять энергия, которую необходимо использовать для того, чтобы решить вопросы, которые до сих пор считались чересчур сложными и трудоемкими, а потому неподъемными, или «зависли» по каким-то иным причинам. Несмотря на то, что на календаре выходной, можно заниматься глобальными проектами – как в профессиональной, так и в бытовой сфере. Тем, кто решит посвятить день отдыху, стоит помнить, что он должен быть только активным, иначе силы, бурлящие внутри силы станут причиной серьезного морального и физического дискомфорта.

Дева (22.08 – 23.09)

Для Дев нынешние выходные могут стать поворотным моментом во всей их жизни. В какой именно сфере им стоит ждать перемен, зависит от многих факторов, поэтому каждый конкретный случай необходимо рассматривать отдельно: у кого-то они затронут профессию, у кого-то личную жизнь. /Самое важное, в любой ситуации – оказаться готовыми к тому, что все отныне будет идти гораздо лучше, чем раньше.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям повезет только в том случае, если они в эти дни будут направлять энергию, отпущенную им звездами, в мирное русло, в противном случае создать ничего не удастся, а вот разрушить – легко. Поэтому представителям знака необходимо – во что бы то ни стало! – настраиваться на позитив, тогда события этого времени превзойдут даже самые смелые их ожидания, убеждая в том, что перемены – это не всегда плохо.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы будут обладать редким даром красноречия, которым «снабдят» их сегодня звезды, а если они еще и позаботятся о том, чтобы иметь в наличии убедительные доводы, равных им не будет в любом споре. Главное, использовать эти качества исключительно в добрых целях – например, чтобы склонить на свою сторону давнего оппонента, соперника или противника. Заставлять людей таким образом делать что-то плохое не стоит ни при каких условиях.

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