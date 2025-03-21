Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 22-23 марта

Нынешние выходные, 22 и 23 марта, по разным причинам подходит для отдыха, причем, такого, какой мы называем пассивным: чем бы мы ни занимались, от активных действий необходимо отказаться.

В субботу, 22 марта, у каждого из нас – даже тех, кто, казалось бы, ориентируются во всех жизненных сферах– появится непреодолимое желание получить новые знания, противиться которому не стоит. При этом неважно, где мы будем их получать – в библиотеке или в интернет-режиме, главное, что в ближайшем будущем они понадобятся в работе и позволят добиться впечатляющих результатов в профессии или бизнесе. А вот от занятий спортом сегодня стоит отказаться – они чреваты серьезными травмами, особенно это касается позвоночника.

Воскресенье, 23 марта, астрологи называют днем испытаний, относящихся, прежде всего, отношения с окружающими – особенно. близкими – людьми. Во избежание неприятных последствий не стоит выяснять отношения: даже если этот процесс необходим, лучше отложить его до начала следующей недели – сегодня добром он не закончится. Почувствовав раздражительность, которая довольно быстро может перерасти в агрессию, желательно и вовсе отказаться от общения с кем бы то ни было. Кому повеет в ткое непростое, но интересное время?

Телец

Тельцы могут рассчитывать на неслыханное финансовое везение, которое откроет перед ними блестящие перспективы – как в бизнесе и профессии, так и в личной жизни. В первом случае уже в начале следующей недели они смогут инвестировать средства в стартап, который, будучи реализованным, принесет им не только деньги, но и известность. Во втором – устроить себе небольшой, но приятный – и заслуженный ими – праздник.

Лев

Львам, которые с любыми жизненными и профессиональными вызовами предпочитают справляться сами, в эти выходные понадобится посторонняя помощь, которую они получат от самой Фортуны. Взяв их под свое покровительство, она сможет исправить ситуацию, которая привела представителей знака в нынешний тупик, а заодно и – так сказать, легким движением руки – направить их по нужному жизненному пути.

Рыбы

Рыбы, которые, выбирая между профессиональной и личной жизнью, как правило, останавливаются на второй, могут надеться на приятные события именно в этой сфере. Близкий человек, который в последнее время – в том числе, и по вине самих представителей знака – от них отдалились, начнет предпринимать усилия, направленные на возвращение отношений на круги своя, так что им самим останется только поддержать мирные инициативы.

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