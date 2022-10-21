Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 22-23 октября

22 и 23 октября – дни, когда знак энергетики будет постепенно меняться с "минуса" на "плюс". В остальном это время идеально подходит для отдыха, поскольку позволит восстановить силы, которые постепенно иссякают.

Суббота, 22 октября, – конфликтный день, когда ссоры будут вспыхивать повсеместно и буквально из ничего – как говорится, на ровном месте, и это может нанести непоправимый вред даже самым давним и прочным отношениям. Впрочем, напряжение будет чувствоваться не только в общении, но и в атмосфере в целом – на него надо реагировать без эмоций и уж тем более без агрессии, тогда уже завтрашний день пройдет гораздо спокойнее.

Воскресенье, 23 октября, можно посвятить релаксу – проблемы, даже если они существуют, будут решаться сами собой – без каких-либо усилий со стороны самого человека. Время также благоприятно для общения с родственниками – особенно с детьми и пожилыми людьми, которые в последнее время оставались без внимания. Ответы на все вопросы даст интуиция, поэтому к ней необходимо общаться как можно чаще, а вот разум сегодня – не советчик, поэтому обращать внимание на его доводы нежелательно.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – особенно те из них, кто в последнее время оказался не у дел в профессиональном плане – могут получить заманчивое предложение относительного нового места работы. Поскольку на календаре выходные, оно будет носить полуофициальный характер, поэтому представители знака получат время на размышление, тем не менее уже в начале следующей недели надо дать ответ.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам будет сопутствовать исключительно добродушное настроение, а поскольку пользы от позитивного мышления еще никто не отменял, это самым благоприятным образом скажется на делах – преимущественно бытовых и хозяйственных, запланированных на эти выходные. Поэтому можно сказать, что в это время они не будут нуждаться в сторонней помощи, а станут кузнецами своего счастья.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам звезды обещают воплощение в жизнь самой заветной их мечты, что может случиться буквально со дня на день. Ну, а поскольку ожидание праздника часто бывает куда приятнее его самого, им рекомендуется провести эти дни в предвкушении. Прежде всего необходимо продумать, что они будут делать, когда наконец-то получат желаемое: этот вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд.

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