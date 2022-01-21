Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 22-23 января

Нынешние выходные – 22 и 23 января – связаны, как причина и следствие: поступки, совершенные в субботу, принесут новые знания и, если повезет, положительный опыт уже в воскресенье.

Энергия, с которой мы будет действовать в субботу, поможет сдвинуть горы – порой в буквальном смысле слова, мы станем смелее и увереннее в себе, что позволит достичь серьезных – прежде всего профессиональных – результатов. Воскресенье, как и положено выходному дню, к активным действиям не располагает, поэтому в этот день можно отдохнуть и поразмышлять о жизни вообще и совершенных поступкам в частности. Кому повезет в выходные 22 и 23 января?

В субботу, 22 января, несмотря на выходной, можно браться за любой – даже самый сложный – бытовой или профессиональный проект, поскольку к упорству, с которым мы будем работать, присоединится удача, с которой гораздо легче достигать поставленных целей. Велика вероятность выгодных рабочих предложений, на которые можно соглашаться, не раздумывая, и прибыли: на нее никто не рассчитывает, поэтому получить ее будет приятно вдвойне. В этот день также можно официально оформлять брак – он окажется долгим и счастливым. Воскресенье – день неспешного поведения и раздумьям о своем существовании. Результаты работ, законченных к этому дню, принесут удовлетворение своей деятельностью, поэтому можно – и нужно – проанализировать все сделанное, чтобы в ближайшее время повторить успех, а возможно, и превзойти его.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам удастся воплотить в жизнь любой – даже самый смелый и амбициозный – проект, на реализацию которого они давно нацеливались. Основная работа придется на субботу, когда и нужно будет поработать ударными темпами, тогда в воскресенье можно будет почивать на лаврах, осознавая, какое большое дело удалось провернуть. Если этого покажется мало, имеет смысл посвятить свободное время планированию новых достижений: на "волне" своей победы можно будет правильно определить направление действий и распределить свои силы.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки вполне могут рассчитывать на то, что с этого времени в их жизни начнется белая полоса: жизнь станет более яркой и интересной, а удача – как профессиональная, так и личная – будет сама идти в руки. Очень важно воспользоваться счастливым периодом для того, чтобы наладить свои отношения с окружающими людьми – как близкими, так и коллегами, навести порядок в делах и взяться за реализацию проектов, которые до сих пор – по самым разным причинам – откладывались на потом: чем больше удастся сделать за это время, тем лучше.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – особенно те из них, кто занимается творчеством – смогут достичь цели, к которой они стремятся: получат как минимум известность, а как максимум – славу. Они давно работают на этот результат, совершенствуясь и создавая настоящие шедевры, неудивительно, что им – наконец-то! – удастся заявить о себе миру: как критикам, так и поклонникам. Главное, не получить пресловутое "головокружение от успехов", которое может помешать представителям знака двигаться дальше – вперед и выше.

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